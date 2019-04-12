Enkazdan kurtarılan yavru sansarlara özel bakım

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da yol çalışması sırasında enkazdan kurtarılarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen 3 yavru sansara görevlilerce özenle bakılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, henüz 15 günlük olan yavruları laktozsuz süt, bıldırcın yumurtası, vitamin ve mineral karışımının yanı sıra yenidoğan hayvan mamalarıyla besleyen görevliler, hayvanları üşümemeleri için kuvöz içinde çocuk bezine sararak koruyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Şanlıurfa'dan getirilen yavru sansarları günde en az 5-6 kez beslediklerini belirtti.

Hayvanlara hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini aktaran Özsöyler, "Önce yoğun bakım ünitesinde bakıma aldık. Özel gıdalarla beslemeye başladık. Şu anda durumları iyi. Kendi yaşamlarını idame edebilir duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız. Bir haftadan bu yana kendilerini burada misafir ediyoruz." bilgisini verdi.

Özsöyler, yavruların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ortalama 1-1,5 ay daha beslenmeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Hayvanat bahçesinin yaban hayvanları konusunda önemli hizmetler verdiğini anlatan Özsöyler, özellikle kanadı veya ayağı kırık kartallara şahinlere, leyleklere, flamingolara, kedi ve köpeklere gerekli bakım ve tedaviyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

