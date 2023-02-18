Enkazdan önce üniversite öğrencisi oğlunu kurtardı! Şimdi ise ders notlarını arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise göçük altında kalan önemli eşyalarını bulmaya çalışıyor. Adıyaman il merkezinde yaşayan Hasan Atay isimli vatandaş da enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtardığı oğlu Kaan Atay’ın göçük altında kalan ders notları ve bir USB bellekteki projelerini bulmaya çalışıyor. Atay, sadece oğlunun bilgisayarına ait harici belleği bulabildi.

'EVİMİZİN HER ŞEYİ GİTTİ'

Oğlunun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Hasan Atay, "Ders notlarının olduğu USB bellek vardı. Onları arıyordum. Evimizin her şeyi gitti. Yapacak bir şey yok, Allah’tan gelen bir şey. Oğlum da şu an Konya’da tedavi görüyor" dedi. (İHA)

