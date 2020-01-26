HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından sağ kurtulan iki kadının o anlarını anlatan yerel televizyon muhabiri duygulandırdı.Önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde kent merkezinde bazı binalar tamamen çöktü.

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından sağ kurtulan iki kadının o anlarını anlatan yerel televizyon muhabiri duygulandırdı.
Önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde kent merkezinde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Yıkılan binalardan şu ana kadar 45 kişi sağ kurtarıldı.
Elazığ’ın yerel televizyonu Kanal 23 muhabiri Lokman Polat da enkaz altından sağ çıkarılan 2 kadının o anlarını duygulanarak anlattı. Ağlamamak için kendini zor tutan muhabirin o anları izleyenleri de duygulandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralıHafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardımErzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.