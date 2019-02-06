Enkazın altında kalan yakınlarını arayanlar hastanelere akın etti

Kartal’da çöken binanın ardından vatandaşlar yakınlarını bulmak için hastanelere koştu.
Kartal’da 7 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bina içerisinde yakınları bulunanlar ise çevredeki hastanelere koştu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bir acil ünitesi, enkazdan çıkan yaralıları tedavi etmek üzere boşaltıldı. Hastanenin acil girişindeki büyük bir kalabalık ise gelen ambulanslar içerisinde yakınlarını aradı. Yaralılar arasında tanıdıklarını görmeye çalışan vatandaşların üzüntülü bekleyişi sürüyor.
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