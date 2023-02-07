Enkazın altında karların arasındaki o görüntü bir kez daha yürek yaktı! 04.17'de durmuş... Gören herkesi hüzne boğdu

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası deprem bölgelerinden hem acı haberler hem de yürek yakan görüntüler geliyor. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 04.17'de ve 7.7 büyüklüğünde oldu. Depremden etkilenen 10 ilden bir tanesi de Malatya. Malatya'da çekilen bir fotoğraf ise hem yaşanan felaketi ortaya koyan detaylardan bir tanesi oldu hem de gören herkesi hüzne boğdu.

Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

ENKAZ ARASINDAKİ SAAT 04.17'DE DURMUŞ

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17’de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (İHA)