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  4. Enkazın altından alkışlarla çıkarıldı! İlk sözleri 'Allah sizden razı olsun' oldu

Enkazın altından alkışlarla çıkarıldı! İlk sözleri 'Allah sizden razı olsun' oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan bilanço yürek sızlattı. Ölü ve yaralıların olduğu kentte en çok etkilenen nokta Bayraklı ilçesi oldu.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya (53) , 15 saat sonra ulaşıldı.

Talu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Talu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı.

Talu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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