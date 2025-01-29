Enkondrom nedir, belirtileri nelerdir? Enkondrom neden oluşur? Enkondrom ameliyatı ve tedavisi

İyi huylu tümörler genel olarak insan bedeninde sınırlı bir alan içinde büyür ve çevredeki dokulara zarar vermezler. Ancak kötü huylu tümörler çeşitli yollarla tüm vücuda yayılabilir. Bu durum da metastaz olarak adlandırılır. Tümör kemiklerde de meydana gelebilir.

Enkondrom nedir?

Kemiklerde, özellikle de uzun kemiklerin uç kısımlarında ellerde ve ayaklarda oluşan ve iyi huylu olarak bilinen tümör, ekondrom olarak isimlendirilmiştir. Bir kıkırdak tümörüdür. Enkodrom kıkırdak dokusunun aşırı büyümesi ve kemiğin içinde birikmesi sonucunda meydana gelir.

İnsan vücudunda yer alan kemiklerdeki kıkırdak dokusu aşırı büyüdüğü ya da yanlış yerlerde biriktiği zaman oluşur. Kanserli değildir ama büyüyerek çevresinde yer alan diğer dokulara zarar verebilir. Çoğunluklu olarak endokrom kemiklerde oluşur.

Enkondrom belirtileri nelerdir?

Endokrom çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Bu belirtiler şunlardır:

Ağrılar

Şişlikler

Deformasyon

Kemiklerde zayıflama

Hareketlerde kısıtlılık

Kırıklar

Enkondrom neden oluşur?

İyi huylu bir tümör olarak tanımlanan enkondromun oluşumu birçok farklı nedene bağlı olabilir. Ancak en etkin rol oynayan durumlar şunlardır:

Ollier hastalığı

Genetik sebepler

Damarlarda iltihaplanmalar

Kemik gelişiminde gözlemlenen anormal durumlar

Enkondrom ameliyatı nasıl olur?

Enkondrom sorununun tedavisi için genel olarak ameliyat yöntemi uygulanır. Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda tümörün çıkartılması gerekir. Eğer enkondromda büyüme görülüyorsa ya da ağrı ve kırıklar oluşuyorsa mutlaka cerrahi müdahale tercih edilir.

Ameliyat dışında kemik grefti ya da implant da uygulanabilir. Tümörün çıkartılmasından sonra kemikte boşluk oluşur ve bu boşluğa bir impplant ya da kemik grefti yerleştirilir. Bu sayede kemiğin iyileşmesinde hızlanma hedeflenir.

Enkondrom tedavisi nasıl yapılır?

Takip edilmesi gereken bir sorun olan enkondrom için fiziksel terapi de önerilir. Ayrıca ağrı yönetimi, kemiklerin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar da doktor tarafından uygun görülebilir. Eğer kemikler zayıflamışsa ve kırılmaya yönelikte osteroporoz tedavisi uygulanabilir.

Çoğu zaman iyi huylu olduğu kabul edilse de enkondromun takibi önemlidir. Bazı durumlarda kanser riski oluşabilir. Röntgen ya da benzeri görüntüleme yöntemleri de kullanılarak oluşan tümörün gelişimi takip edilir.