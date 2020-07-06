Ennio Morricone: Yaşarken 'ölümsüz' olarak anılan sinema dünyasının en büyük bestecilerinden Morricone hayatını kaybetti

Sinema dünyasının en büyük bestecilerinden İtalyan müzisyen Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre Morricone birkaç gün önce düşerek uyluk kemiğini kırması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Morricone, Roma'da tedavi gördüğü hastanede bu gece hayatını kaybetti. İtalyan ve dünya sinemasının en tanınmış film müziklerinden birçoğunun bestecisi olan Morricone, yüzlerce esere imza atmıştı. Sergio Leone'nin spagetti western'lerinden, Nuovo Cinema Paradiso, The Mission gibi sinema tarihinin önemli filmleri için yaptığı bestelerle çok sayıda ödül almıştı. Morricone 2007'de Onur Ödülü ve 2016'da Quentin Tarantino'nun The Hateful Eight filmi için yaptığı müziklerle olmak üzere 2 Oscar sahibiydi. İlk bestesini 6 yaşında yaptı Ennio Morricone, 10 Kasım 1928'de Roma'da, müzisyen Mario Morricone ile Libera Ridolfi'nin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İlk bestelerini 6 yaşında yapan Morricone, İtalya'nın saygın konservatuvarlarından Roma'daki Santa Cecilia'da trompet eğitimi aldı. 1950'lerden itibaren sinema ve televizyon dünyası için beste yapmaya başladı.

Morricone son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle sık sık konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. 2014'te Türkiye'de de bir konser vermeyi planlayan Morricone, hastalanması nedeniyle bu konseri de iptal etmişti. 2016'da Cumhuriyet gazetesi için bir söyleşi yapmak üzere evine gittiğimde de omurga rahatsızlığı nedeniyle o günlerdeki konserlerini iptal etmiş, yorgun görünümüne rağmen onlarca yıl öncesinde yaşananları detaylarıyla hatırlayan, her sabah disiplinli şekilde kalkıp müzik yapmaya devam eden bir "maestro"yla karşılaşmıştım. 1956'da evlendiği Maria Tavia ile 4 çocuğun sahibi olan Ennio Morricone mazbut bir aile babası görünümü veriyordu. Roma'nın merkezindeki Piazza Venezia'da (Venedik Meydanı) bulunan evindeki söyleşimizde müzik yaratımı süreciyle ilgili olarak "Bir besteci yılların tecrübesi ve yıllar süren çalışmalarının ardından bazı sırlar edinir. 'İlham' denilen şey aslında yoktur. Var olan ise bir fikirdir, bestecinin bu fikri alıp ağır ağır geliştirmesi gerekir. Beğenmediklerini atıp, yeniden gözden geçirmesi, başa dönüp yeniden başlaması gerekir, ta ki kendisini ikna edecek bir şeyler yazana kadar" demişti.