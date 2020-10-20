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Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de şubesiz bankacılığın ilk örneklerinden biri olan Enpara.com, herhangi bir banka şubesine ihtiyaç duymadan online olarak pek çok bankacılık işlemini gerçekleştirmenize imkan tanıyor. Yüz yüze bir hizmet anlayışı olmadığı için de yoğun bir iletişim trafiğini beraberinde getiriyor. İşte Enpara çağrı merkezi numarası, Enpara müşteri hizmetleri gibi tüm iletişim bilgileri...

Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi

İçindekiler

  • Enpara Çağrı Merkezi Numarası Nedir?
  • Enpara Canlı Destek Hattına Nasıl Bağlanılır?
  • Enpara E-posta ve Genel Müdürlük Adresi
  • Enpara Cep Şubesi ve Sosyal Medya Hesapları

Dijital bankacılık veya şubesiz bankacılık, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de yaygınlaşan finans hizmetleri arasında yer alıyor. QNB Finansbank'ın şubesiz bankacılık uygulaması olan Enpara.com, Türkiye'de alanındaki ilk örnek olmakla beraber güncel müşteri sayısı 1 milyonu aşıyor. Bu da Enpara iletişim kanallarının yoğunluğunu arttırıyor. Peki ünlü dijital bankacılık firmasına ulaşmak için hangi yolları kullanabilirsiniz? En kısa sürede bağlanabileceğiniz Enpara müşteri hizmetleri kanalı hangisi? Tüm bu soruların cevaplarını sizin için derledik.

Enpara Çağrı Merkezi Numarası Nedir?

Tüm finans hizmetlerinde olduğu gibi Enpara'da da en popüler iletişim kanalını çağrı merkezi oluşturuyor. 0850 222 3663 Enpara telefon numarası üzerinden kayıp - çalıntı bildiriminde bulunabilir, şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve hesap detaylarınıza dair bilgi alabilirsiniz.

Dilerseniz 08:00 - 01:00 arasında Enpara müşteri danışmanı ile görüşebilir, müşteri danışmanına ulaşamadığınız anlarda da yine Enpara çözüm merkezi üzerinden geri arama talebi oluşturabilirsiniz. Ayrıca aynı numara üzerinden POS cihazıyla ilgili de kayıp, çalıntı bildiriminde bulunabilirsiniz.

Enpara Canlı Destek Hattına Nasıl Bağlanılır?

Enpara müşteri hizmetleri tel. numarası dışında diğer popüler bir iletişim kanalını da canlı destek hattı oluşturuyor. İster internet şubesi üzerinden isterseniz cep şubesi üzerinden canlı desteğe bağlanarak anında destek alabilirsiniz. Çağrı merkezi en çok tercih edilen yöntem sayıldığı için çoğu zaman yoğun olmakla beraber çok daha hızlı bir şekilde Enpara müşteri danışmanına bağlanmak isterseniz canlı destek hattını tercih edebilirsiniz. Konuşmak için müsait olmadığınız durumlarda da size yardımcı olan canlı destek kısmıyla yalnızca yazılı iletişim kurarak anında yanıt alabilirsiniz.

Enpara E-posta ve Genel Müdürlük Adresi

  • Öneri, şikayet ve kariyer gibi birbirinden farklı konularla ilgili Enpara.com ile iletişime geçmek için firmanın e-posta adresini de kullanabilirsiniz. Oldukça kapsamlı ve ilgili bir müşteri hizmetlerine sahip olan firma, tüm iletişim kanallarında olduğu gibi mail üzerinden de kısa sürede dönüş yapıyor. Enpara'nın e-posta adresi ise cozum@enpara.com şeklinde.

  • Eğer herhangi bir sebepten dolayı firmanın genel müdürlüğü ile irtibata geçmek isterseniz de Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresini kullanabilirsiniz.

  • Genel müdürlük Enpara iletişim telefon numarası: 0212 214 50 00.

  • Faks numarası ise: 0212 216 09 92.

    • Enpara Cep Şubesi ve Sosyal Medya Hesapları

    Enpara, bir dijital bankacılık uygulaması olduğu için internet şubesi, cep şubesi ve sosyal medya hesapları konusunda oldukça aktif ve yenilikçi firmalar arasında yer alıyor. Örneğin; Android ve iOS uyumlu Enpara cep şubesi üzerinden hesap bilgilerinizi görüntüleyebilir, para transferi gerçekleştirebilir, hesap açabilir veya kapatabilirsiniz. Borç ödeme ve kredi başvurusu gibi işlemleri de yine internet şubesi ya da cep şubesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Tüm bunların dışında müşteri danışmanıyla iletişim kurmak istediğinizde de yine internet şubesi ve cep şubesi üzerinden canlı desteğe bağlanabiliyorsunuz.

    Enpara ile iletişime geçebileceğiniz diğer kanalları ise şirketin sosyal medya hesapları meydana getiriyor. Facebook, Twitter ve Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapan şirket, müşteri şikayet ve taleplerine de hızlı bir şekilde dönüş yapıyor. Bu yüzden firmanın müşteri hizmetleriyle ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız Enpara.com'a sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşarak destek talebinde bulunabilirsiniz.

    Enpara'nın telefon, canlı destek, mobil uygulama ve sosyal medya hesapları, müşterilerine çoğu zaman hızlı ve etkili bir şekilde hizmet sunsa da tüm bunlara rağmen yeterli destek alamadığınızı düşünüyorsanız QNB Finansbank ile de iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir iştirak veya farklı bir işletme olmayan Enpara.com, doğrudan QNB Finansbank'ın bir uygulaması olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz takdirde Enpara.com dışında QNB Finansbak'la da sözlü veya yazılı iletişime geçebilirsiniz.

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