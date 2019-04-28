Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

"Bu şarkının sözleri şöyle, Paris beni kabul etti. Paris'in kollarında kendimi çok iyi hissediyorum. Ama ben kendimi Paris'te değil, bu şehrin, İstanbul'un kalbinde iyi hissediyorum."

Macias, "Paris tu m'as Pris Dans Tes Bras" şarkısının ardından ise şunları aktardı:

Türkçe bilmediği için üzgün olduğunu ifade eden Enrico Macias, Paris'te kendisini ilk kez Dario Moreno'nun lanse ettiğini ve mesleğinin ilk yıllarında kendisine destek verdiğini söyledi.

50 yılı aşkın müzik kariyerinde, yüzlerce besteye imza atan dünyaca ünlü sanatçı, Türkiye'de ve İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Umarım ki güneş bu güzel ülke Türkiye'nin üzerinde her zaman parlar." dedi.

"Her müziğin caz festivali" sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe katılan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Konserin büyük bölümünde gitarını elinden bırakmayan sanatçı "Solenzara", "Paris tu m'as Pris Dans Tes Bras", "Ya Rayah", "Ale Ale" ve "Zingarella"nın da aralarında bulunduğu 20 kadar şarkı seslendirdi.

Macias, ayrıca çocuk korosu ile "Hoş Gör Sen" adıyla Türkçe'de bilinen ve sevilen "Enfants de Tous Pays" adlı şarkıyı da yorumladı.

Macias'ın oğlu Jean Claude Ghrenassia'nın bas gitarıyla eşlik ettiği konserde ayrıca, gitarda Philippe Gaston Hervouet, kemanda Abdel Kamel Labbacı, darbukada Amar Mohali, davulda Stephane Thierry Bonvent ve klavyede George Lionel Teboul sahne aldı.

"Zingarella", "La Guitare", "Aie Aie Aie", "Solenzara" ve "Le Femme De Mon Ami" gibi onlarca unutulmaz şarkıya imza atan sanatçının konser biletleri, hayranlarının yoğun ilgisi dolayısıyla günler önce tükendi.

Müzikal kariyerinde 50 yılı geride bırakan sanatçı, 1967'den bu yana yaptığı yüzlerce kayıt, 7 soundtrack, oynadığı 10 film ve dizi ile tüm dünyada ününe ün kattı. Kariyeri boyunca 800'ün üzerinde beste yapan Macias'ın 50'den fazla şarkısı, Türk sanatçılar tarafından Türkçe yorumlandı.

Ajda Pekkan'ın "Hoşgör Sen", Selçuk Ural'ın "Kumsal'daki İzler", Gönül Yazar'ın "Arkadaşımın Aşkısın", Seyyal Taner'in "Son Verdim Kalbimin İşine" ve Tanju Okan'ın "Çal Çingene" isimleriyle yorumladıkları şarkılar, sanatçının Türkçe'ye uyarlanan eserleri arasında yer alıyor.

Festival, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

