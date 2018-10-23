Enrique Iglesias: Kahvaltı yerine sevişiyoruz

Onlar gösteri dünyasının örnek çiftlerinden biri. Biri spor diğeri müzik yıldızı. Uzun süren birlikteliğini ikiz bebeklerle taçlandıran şarkıcı baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve tenis yıldızı sevgilisi Anna Kournikova, geçen yılın son ayında Nicholas ve LUcy adını verdikleri biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi oldu.

43 yaşındaki Iglesias, katıldığı bir TV programında bebekleri dünyaya geldikten sonra yaşamlarının nasıl değiştiğini anlattı.

2001 yılından bu yana birlikte olduğu 37 yaşındaki Anna Kournikova ile ilişkisinden söz eden Iglesias "Baba olmak harika bir duygu" diye konuştu.

BABA OLMAK...

Iglesias sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, dünyadaki en iyi duygulardan biri. Baba olmak beni değiştirdi mi? Daha yavaş araba kullanıyorum. Yapmak üzere olduğum aptalca şeyleri yapmadan önce bir kez daha düşünüyorum. Şimdi daha fazla sorumluluk sahibiyim."

Enrique Iglesias, bebekleri dünyaya geldikten sonra Anna Kourkinova ile ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna da zamanlarının büyük bir bölümünü bebeklerine ayırdıklarını belirterek "Kahvaltı niyetine sevişiyoruz" diye yanıt verdi.

Enrique Iglesias, evlilik hakkında da "Zaten biriyle uzun süre birlikte olmuşsanız evli gibisiniz demektir. İleride evlenmeyi düşünebilirim" dedi.



