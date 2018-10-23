MAGAZİN

Enrique Iglesias: Kahvaltı yerine sevişiyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Tenis yıldızı Anna Kournikova ile sevgili olan Enrique Iglesias bebekleri dünyaya geldikten sonra yaşamlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Enrique Iglesias: Kahvaltı yerine sevişiyoruz

Onlar gösteri dünyasının örnek çiftlerinden biri. Biri spor diğeri müzik yıldızı. Uzun süren birlikteliğini ikiz bebeklerle taçlandıran şarkıcı baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve tenis yıldızı sevgilisi Anna Kournikova, geçen yılın son ayında Nicholas ve LUcy adını verdikleri biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi oldu.

enrique-baby

43 yaşındaki Iglesias, katıldığı bir TV programında bebekleri dünyaya geldikten sonra yaşamlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Capture

2001 yılından bu yana birlikte olduğu 37 yaşındaki Anna Kournikova ile ilişkisinden söz eden Iglesias "Baba olmak harika bir duygu" diye konuştu.

BABA OLMAK...

Iglesias sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, dünyadaki en iyi duygulardan biri. Baba olmak beni değiştirdi mi? Daha yavaş araba kullanıyorum. Yapmak üzere olduğum aptalca şeyleri yapmadan önce bir kez daha düşünüyorum. Şimdi daha fazla sorumluluk sahibiyim."

Enrique Iglesias, bebekleri dünyaya geldikten sonra Anna Kourkinova ile ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna da zamanlarının büyük bir bölümünü bebeklerine ayırdıklarını belirterek "Kahvaltı niyetine sevişiyoruz" diye yanıt verdi.

Enrique Iglesias, evlilik hakkında da "Zaten biriyle uzun süre birlikte olmuşsanız evli gibisiniz demektir. İleride evlenmeyi düşünebilirim" dedi.


PARTNER5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!
Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldıAvlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı
Danla Bilic: Kaşarlık yaparak adımı duyurdum!Danla Bilic: Kaşarlık yaparak adımı duyurdum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enrique Iglesias Anna Kournikova

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı

Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç hastaneye kaldırıldı

Danla Bilic nasıl ünlü olduğunu anlattı: Özel mesajları ifşa ettim

Danla Bilic nasıl ünlü olduğunu anlattı: Özel mesajları ifşa ettim

Zeynep Alkan'ın soğukla imtihanı

Zeynep Alkan'ın soğukla imtihanı

Ciciş Esra'dan intihar açıklaması! 'Bekaretimi ona verdim'

Ciciş Esra'dan intihar açıklaması! 'Bekaretimi ona verdim'

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz ne kadar şarkıcıysa…

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz ne kadar şarkıcıysa…

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.