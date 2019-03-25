Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenifakılıların Van’dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını belirterek "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kırgız Türkü askerin ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek Yenifakılı’da Ensar anlayışının bir örneğini gördüklerini söyledi.

Yenifakılıların Van’dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını belirten Oktay, "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz. Vatan için biz nasıl canımızı feda ediyorsak onlar da canlarını feda ediyor, vatan sağ olsun diyorlar. Vatanın kıymetini bilmeyenler, gelsin Yenifakılı'da vatanın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu görsünler." ifadelerini kullandı.