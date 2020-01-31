Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili açıklama

Son günlerde Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağış tartışma konusu oldu. Önce Kızılay sonra Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şartlı bir bağış yapıldığını ifade ederek gündeme oturan iddiayı doğruladı. Bu gelişmelerden sonra Ensar Vakfı bir açıklama yaparak bağışın ABD'de yurt yapılması için TÜRGEV ile ortaklaşa kurdukları TÜRKEN Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

ENSAR VAKFI'NDAN BAĞIŞ AÇIKLAMASI

Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ensar Vakfı, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında Amerika’da “Turken Foundation” adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir.Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören Vakfımız; hem yurtiçinde hem de yurtdışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi Turken Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir. New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Turken Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.