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  4. Ensesine QR kod dövmesi yaptırdı alay konusu oldu! ''Ne bu restoran menüsü mü?''

Ensesine QR kod dövmesi yaptırdı alay konusu oldu! ''Ne bu restoran menüsü mü?''

05.03.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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Ensesine QR kod dövmesi yaptırdı alay konusu oldu! ''Ne bu restoran menüsü mü?''

Kolombiyalı bir influencer Instagram'ının açılması için ensesine QR kod dövmesi yaptırdı ama yaptırdığı ile kaldı. Öyle ki dövme okutulduğunda açılmıyor. Öte yandan Kolombiyalı genç takipçileri tarafından da alay konusu oldu.

Ünlü Kolombiyalı bir influencer, Instagram sayfasının açılması için ensesine QR kod dövmesi yaptırdı ancak dövmenin işe yaramadığını çok geçmeden itiraf etti.

Daha çok 'La Liendra' olarak bilinen Mauricio Gomez adındaki genç, 15 Şubat'ta 5,4 milyon Instagram takipçisiyle kodun nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaşmıştı.

SAYFA BİR TÜRLÜ AÇILMADI

Kız arkadaşı olduğuna inanıla kişi, La Liendra'nın Instagram sayfasını açmak için telefon kamerasını kullanarak kodu taradı ve sayfa açıldı.

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Ancak birkaç gün sonra söz konusu sayfa bir türlü açılmadı. Buna neden olaraksa renk pigmentlerinin solması gösterildi.

RESTORAN MENÜSÜ MÜ?

Öte yandan Mauricio Gomez, takipçileri arasında alay konusu olmaktan da kaçamadı. Ünlü influencer için, ''Beğenmedim, tuhaf görünüyor. Bu aptallık'' mesajları gelirken, bir takipçi ''Ne bu restoran menüsü mü tarayacağız'' dedi.

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