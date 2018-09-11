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Ensieh Najarian'ın sergisi ziyarete açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

"Sessizlik Kırmak" adı verilen sergide, tezhip sanatının geleneksel ve modern çizgileri kullanarak modayla bağdaştırıldığı eserler görülebilecek

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Ensieh Najarian'ın tezhip sanatını geleneksel ve modern çizgileri kullanarak modayla bağdaştırdığı "Sessizlik Kırmak" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Meslek hayatına modayla başlayan Najarian'ın tezhibi kumaş üzerine uyguladığı eserlerinin görülebileceği sergi, 13 Eylül'de Beyoğlu'ndaki 7 Art Gallery'de ziyarete açılacak.

Sanat ve moda yönünde yeni bir hareket başlatmayı hedefleyen sanatçı 1982'de İran'da doğdu.

Najarian, eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldı. Tahran Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra minyatür çizimini öğrenen sanatçı, katıldığı festivallerde ödül kazandı.

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Ensieh Najariyan eser sergi Tezhip

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