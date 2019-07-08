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Enstitülerde mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) enstitülerinden mezun olmaya hak kazanan yüksek lisans ve doktora öğrencileri belgelerini aldı.Prof.

Enstitülerde mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) enstitülerinden mezun olmaya hak kazanan yüksek lisans ve doktora öğrencileri belgelerini aldı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerindeki yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara mezuniyet belgeleri verildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili Lâle Karabıyık, fakülte dekanları, protokol temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, doktorasını bitiren öğrencilerin artık akademisyenliğe adım attıklarını söyledi. velilere seslenen Rektör Kılavuz, "Eğitim öğretim hayatı meşakkatlidir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi ise bu zorlukların daha üst noktaya çıktığı zamanlardır. Mezun olmaya hak kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ailelerin ise bu zorluk yolculuklarda çocuklarına çokça sabır ve emek gösterdiklerine inanıyorum. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah mezunlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hepsinin yolları açık olsun" dedi.
Rektör A. Saim Kılavuz, konuşmasında öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için ciddi bir emek harcayan akademisyenlere de şükranlarını iletti.
Törende bütün enstitülerin müdürleri de çalışmaları ve programları hakkında kısa birer konuşma yaptı.Açılış konuşmalarının ardından dönem birincilerine ödülleri takdim edildi. Mezun olan öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra öğrenciler hep birlikte kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Enstitülerde mezuniyet coşkusu

Enstitülerde mezuniyet coşkusu

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