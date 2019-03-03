Enstrümanlar kadınlar için çalındı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Sabancı Kültür Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir Valiliği koordinesinde İl Kültür Müdürlüğü tarafından 'Sanat için kadın' temalı konser düzenlendi.

İzmir Valiliği koordinesinde İl Kültür Müdürlüğü tarafından İzmir Sabancı Kültür Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konser düzenlendi. 'Sanat için kadın' temalı konserde, anne, eş, kardeş, evlat ve insan olan kadınların hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Konsere İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Konserde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne alarak, potpuri sundu. İzmir Senfoni Orkestrası’nın açılış konserini gerçekleştirdiği etkinlikte, solistler de geleneksel türküleri seslendirdi. Zeybek ekibi ve saz sanatçılarının da sahne aldığı konseri izleyenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

FOTOĞRAFLI



