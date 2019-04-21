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Enstrümansız müzik yapan On’lar A Capella’dan 23 Nisan’a özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 10 kişilik On’lar A Capella grubu, 23 Nisan’a özel bir klip hazırladı.Ankara’da 2018’de kurulan 10 kişiden oluşan On’lar A Capella grubu, enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapıyor.

Enstrümansız müzik yapan On’lar A Capella’dan 23 Nisan’a özel klip

Enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 10 kişilik On’lar A Capella grubu, 23 Nisan’a özel bir klip hazırladı.
Ankara’da 2018’de kurulan 10 kişiden oluşan On’lar A Capella grubu, enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapıyor. Bir kısmı TRT Ankara Gençlik Korosu’nda yıllarca birlikte şarkılar söyleyerek tanışmış olan grubun diğer kısmı ise konservatuvarda beraber okuyor. Müziklerini ve arkadaşlıklarını devam ettirmek isteyen üyeler, 2018 yılında On’lar A Capella grubunu kurmaya karar verdi. Soprano Begüm Başar ve Suzidil Alpay, mezzosoprano Gözde Korkmaz, alto Pınar Çetin, tenor Çağlar Turan, Hüseyin Acun ve Tolga Alca, bariton Berke Erat, bas Kaan Çelikcan ve beatbox Sercan Bilgin, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel minik A Capellacılarla düet yaptı. Barış Manço’nun şarkılarından bir klip hazırlayan grup, miniklerle başarılı bir iş çıkardı.
Daha önce bulundukları ekipleri de bu müzik türünü tanıtmak amacıyla kurduklarını söyleyen grup üyeleri, bu ekiplerle defalarca başarılı işler yaptıklarını, o işlerin de ötesine geçmek için yeni ekibi kurduklarını söylediler. Grup üyeleri, insanların sevdiği şarkıların A Capella düzenlemelerini yaptıklarını dile getirdiler. Grup üyeleri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de A Capella müziğe ilginin arttığını belirttiler. A Capella müziğinin sadece insan sesini kullanarak üretim esnasında kişileri hem zorlayan hem de çok özgür kılan bir tür olduğu anlatan grup üyeleri, herhangi bir enstrümanla sınırlı kalmadıklarını ifade ettiler.
A Capella müziğinde herhangi bir enstrüman olmadan müzikal eserler tamamen insan sesiyle seslendiriliyor. Eski zamanlarda koral tınıların ve koro performanslarının ağırlıklı olarak yer aldığı A Capella müziğinde teknoloji ile beraber bas gitar ve beatbox (ritim) da yer almaya başladı.

Enstrümansız müzik yapan On’lar A Capella’dan 23 Nisan’a özel klip

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