'Enteresan bir yer' 4.1'lik depremin ardından dikkat çeken açıklama! 'Farklı çalışan bir mekanizma var burada'

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD verilerine göre büyüklüğü 4.1 olan deprem bölgede endişe yarattı. Bazı vatandaşlar depremi fazlaca hissettiklerini belirtirken gözler deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem için "enteresan yerlerden bir tanesi" ifadesini kullanırken İstanbul'da zemini hassas olan yerleri de sıraladı.

'SIĞ OLDUĞU İÇİN DAHA ÇOK HİSSEDİLDİ'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinde Gaziköy var, asıl fay, Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Merkez üssü orada değil, daha güneyde. Deprem dairesel olduğu için o bölgelerde hissedilmiş. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.

Ersoy, "Bu deprem bizim beklediğimiz kuzey anadolu fayının üzerindeki depremle çok ilişkili değil gibi görünüyor" ifadelerini de kullandı.

"BURASI ENTERESAN YERLERDEN BİR TANESİ"

Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Biz hep doğu - batı kabul edilen kuzey anadolu fayı üzerinde depremlere alışkınken burada kuzey ve güney yönlerinde bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden bir tanesi. İzlenmesi gereken yerlerden bir tanesi. Farklı çalışan bir mekanizma var burada. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor. Marmara Denizi içerisinde bu büyüklükte deprem olması çok normal. Bunları büyük bir depremin habercisi olarak yorumlamak için bu yüzden biraz erken" diye konuştu.

Ersoy, "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi yerlerin zeminleri birbirlerine benzer ve bunlar Anadolu Yakası'ndaki zeminlere göre hassas zeminler. 4'ü geçtiği zaman insanlar bunları çok rahat algılayabiliyor." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREM AKTİVİTESİ

Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.