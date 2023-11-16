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Entübe ne demek, hangi durumlarda yapılır, hasta kurtulur mu? Metin Uca entübe edildi

16.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Entübe nedir? Sorunun yanıtı Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Menajeri, Metin Uca'nın entübe edildiğini duyurdu. Peki, entübe ne demek, hangi durumlarda yapılır, hasta kurtulur mu?

Entübe ne demek, hangi durumlarda yapılır, hasta kurtulur mu? Metin Uca entübe edildi

Tıp terimi olarak bilinen entübe kelimesi, son zamanlarda sıklıkla arama motorlarında araştırılmaktadır. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapan, ardından da kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılan Metin Uca'nın entübe edildiği açıklandı. Metin Uca'nın kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği belirtildi. "Entübe hasta nedir, entübe ne demek?” gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübe hasta, herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda solunumu kendisi yapamaz. Bu durumda entübe kelimesi hastanın solunumuna yardımcı olacak cihazlarla onu hayatta tutması anlamına gelmektedir. Hastalar bir cihaza bağlanır ve bu sayede solunumlarına destek olunur. Entübe edilmiş hasta özel bir takım cihazlara bağlanarak ağız ya da burun yoluyla nefes almaya devam ettirilir. Hastanın yeterli solunum alamadığı her durumda entübe edilmesi şarttır.

ENTÜBE HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Hastanın solunum rahatsızlıkları, yeteri kadar nefes alamaması veya daha başka sebeplerden dolayı entübasyon işlemi uygulanır. Bu işlem sırasında hastanın bilinci açık veya kapalı olabilir. Nefes alma sorunu bilinç kaybı yaşamayan kişilerde de görülebilir. Kişilerin tamamen veya kısmi olarak nefes alma sorunu çekmesi entübasyon durumunu ortaya koyar. Bu yüzden hastanın hangi şikayetler ile hastaneye müracaat ettiği entübe durumuna geçip geçmemesinde önemli bir faktör olabilir. Yani hastanın entübe edilip edilemeyeceği tamamen solunum şikayetlerinin ciddiyetiyle ilgili bir durumdur.

ENTÜBE HASTA KURTULUR MU?

Entübasyon pek çok kişi tarafından olumsuz düşünülse de, entübasyon hastaların nefes alıp vermesini kolaylaştıran, tedaviye yardımcı bir işlemdir.

METİN UCA ENTÜBE EDİLDİ

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu.

Metin Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.

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