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Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Küçük uçakla uçmak istemeyen, çok büyük uçakları sevmeyen ya da bazı uçak modellerinden hoşlanmayan kullanıcılar isterlerse uçağın modelini seçebilecekler

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com yetkilileri, "Enuygun.com olarak kullanıcı taleplerine verdiğimiz önemin bir işareti olarak, kullanıcılara isterlerse uçacakları uçağın modelini de seçebilecekleri bir filtre eklemek için çalışmalara başladık." açıklamasında bulundu.

Enuygun.com açıklamasına göre, son günlerde Boeing 737 Max Jet modellerinde yaşanan sıkıntılar, “Bineceğimiz uçak modellerini özgürce seçebilir miyiz?” sorusunu gündeme getirdi. Bugün pek çok uçak bileti sitesinde, uçuş için belirlenen uçağın modeli belirtilse de herhangi bir filtreleme özelliği bulunmuyor.

Bu konudaki beklentiyi fark eden Enuygun.com da konuyla ilgili bir çalışma başlattı.

Artık isteyen kullanıcıların uçak bileti satın alırken uçağın modelini de seçebileceklerini belirten Enuygun.com yetkilileri, “Küçük uçakla uçmak istemeyen, çok büyük uçakları sevmeyen ya da bazı uçak modellerinden hoşlanmayan insanlar olabiliyor. Enuygun.com olarak kullanıcı taleplerine verdiğimiz önemin bir işareti olarak, kullanıcılara isterlerse uçacakları uçağın modelini de seçebilecekleri bir filtre eklemek için çalışmalara başladık.” açıklamasını yaptı.

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