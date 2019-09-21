HABER

Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” Mudanya’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Romanları ve denemeleriyle çağdaş edebiyatımızın önemli temsilcilerinden biri olan Enver Aysever, atölyesini Mudanya’ya taşıyor.

Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” Mudanya’da başlıyor

Romanları ve denemeleriyle çağdaş edebiyatımızın önemli temsilcilerinden biri olan Enver Aysever, atölyesini Mudanya’ya taşıyor. Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” 18 Ekimde başlıyor.
“Mudanya Akademi”nin ilk faaliyeti hayata geçiriyor. Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar, gazeteci ve tiyatrocu Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” başlıyor. Enver Aysever, çok yönlü okuma alışkanlığı kazanmak ve hayâl gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyen edebiyat tutkunlarına rehberlik edecek. Yazarlıktan anlatıya, derin okuma ve kurguya kadar farklı konular üzerine gerçekleşecek atölyede yazılar yazılacak, paylaşılacak ve tartışılacak. Aysever, hayatını edebiyatla buluşturmak isteyenlere gözlem, bakış açısı, ifade biçimleri, kurguyu oluşturan unsurlar ve kurgu çeşitleri hakkında bilgiler vererek yazı denemelerini değerlendirecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde müzikte, resimde, heykelde, kısacası sanatın her dalında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları yeni dönemde de sürecek” diyerek edebiyatla ilgili herkesi atölyeye davet etti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Huser Yaylası beyaza büründüHuser Yaylası beyaza büründü
Galata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardıGalata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.