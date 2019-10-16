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Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı katıldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.

Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Enver Cenk Şahin futbol

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