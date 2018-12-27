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Enver İbrahim Filipinler'de Duterte ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile iki ülke arasındaki sınır güvenliği sorununu görüştü

Malezya'da iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) lideri Enver İbrahim, tatil için gittiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Enver İbrahim, Duterte ile görüşmesine dair sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Malezya ile Filipinler arasında ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda iş birliğinin artırılması için yapılabilecek girişimleri konuştuk." ifadesini kullandı.

Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a bağlı Ebu Seyyaf örgütünün Malezya'nın kuzey eyaleti Sabah'taki terör faaliyetleri, iki ülke arasında sınır güvenliği tartışmalarına sebep olmuştu.

Örgüt militanlarının 2 hafta önce Malezya'nın kuzeyinde saldırı ve insan kaçırma tehdidinde bulunması üzerine, Sabah eyaletinin doğusunda sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Duterte Enver İbrahim Filipinler Malezya

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