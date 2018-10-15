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"Enver İbrahim'in siyasete dönmesinden mutluyum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Enver İbrahim'in tekrar siyasete dönmesinden çok mutluyum" - "Enver'in seçimleri kazanarak mecliste aramıza katılacağından emindik"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Enver İbrahim'in tekrar siyasete dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Başbakan Mahathir, yaptığı açıklamada, Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim'in, iki gün önce yapılan ara seçimleri kazanarak Port Dickson kentinden milletvekili seçilmesini ve bugün mecliste yemin etmesini değerlendirdi.

Mahathir, "Enver İbrahim'in tekrar siyasete dönmesinden çok mutluyum. Enver'in seçimleri kazanarak mecliste aramıza katılacağından emindik. Seçimlerde 7 rakiple yarıştı ve büyük bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

Ekonomi İşleri Bakanı Mohamed Azmin Ali de Başbakan Mahathir Muhammed ve Enver İbrahim'in birlikteliğinin Malezya'yı daha yukarıya taşıyacağını belirterek, "Malezya'nın, ekonomik ve refah açısından daha güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Mecliste bugün yemin ederek bir konuşma yapan Enver ise Başbakan Mahathir'e destek ve katkılarını, parlamento reformlarıyla vereceğini söyledi.

- Port Dickson seçimleri

Ülkede 6 Mayıs'taki genel seçimde, PKR'den Port Dickson kentinden milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah, geçen ay Enver'in meclise girebilmesine olanak sağlamak amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından Enver, ara seçimler için milletvekili adaylığını açıklamıştı.

Enver, Port Dickson'da hafta sonu düzenlenen ara seçimlerde, 31 bin 16 oy alarak açık ara farkla birinci gelmiş ve milletvekilliğine hak kazanmıştı.

Meclise girmesiyle Enver'in, Umut İttifakı (PH) koalisyonuyla yapılan anlaşma gereği Mahathir'den iki yıl sonra başbakanlığı devralmasının önü açılmış oldu.

Enver'in başbakan yardımcısı olarak kabinede görev alması bekleniyor.

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Enver İbrahim Halkın Adaleti Partisi (PKR) Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Port Dickson

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