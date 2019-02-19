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Enver Ören vefatının 6. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

İhlas Holding’in kurucusu Dr.

İhlas Holding’in kurucusu Dr. Enver Ören, vefatının 6. yılında Kastamonu’da üniversite öğrencilerinin katıldığı programla anıldı.
İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı’nın kurucusu Dr. Enver Ören, vefatının 6. yılında anıldı. Kastamonu’da hizmet veren Sıla Erkek Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen “Enver Ağabeyi Anıyoruz” adlı anma programına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Yurt Müdürü Enis Köklü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programa Türkiye Gazetesi Zonguldak Bölge Temsilcisi Yusuf Yıldız, Kastamonu Bölge Temsilcisi Ali Savaş ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, rahmetli Enver Ören’in her yönüyle anlatılmasının çok geniş bir zaman alacağını belirterek, “Yine böyle bir gecenin düzenlenmesinde, bizim bir araya gelmemizde esas vesile olan talebe kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü onlar olmazsa bu yurt olmaz, yurt olmazsa da böle bir topluluk, böyle bir toplantı olması mümkün olmaz. Tabii Ahmet Sabaş abiye teşekkür ederiz. Çok yönlü, her yönüyle anlatılması çok geniş zaman isteyen bir büyüğümüz. Daha ziyade bizimle ilgili kısmı tabii ki İhlas Vakfıdır. İhlas Vakfının kurucusu Enver ağabeyimiz hem vakfın kurulmasında hem de büyümesinde, yayılmasında çok emek verdiler. Çok kıymet verdiler bu işe. Vakıf hizmetleri deyince öncelikle yurt hizmetleri geliyor. Şu anda yurt içinde, yurt dışında birçok yurdumuz var. Talebe kardeşlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.
Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Temsilcisi Ali Savaş da, “İşimiz doğruyu anlatmak. Doğruyu anlattığımızda ondan sonrası Allahü Teala’nın alanına girer. Biz onun işine karışamayız. Bu yüzden anlatacağız. Baskı yapmayacağız. Bunu kendisine ilke edinin Enver ağabey, hayatı boyunca hep doğruları anlattı. Enver ağabey, bir sohbetinde büyükler ayakta iken kınındaki kılıç gibidir. Ruh vücuttan çıktığında kılıçlar kınından çıkar. Kılıçlar kınından çıktığı için o büyüklerin tazavvufu daha müessir olur” ifadelerini kullandı.
Program Enver Ören’nin hayatının anlatıldığı film gösterimi ve şiirlerin okunması ile devam etti.

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