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Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi

19.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

9 Eylül 2000 tarihinde NSU tarafından öldürülen Enver Şimşek’in adı Almanya’nın Jena kentinde bir meydana verildi.

Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi

NSU’nun her üç üyesi de bu kentte doğmuştu.Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı aşırı sağcı terör grubu tarafından öldürülen Enver Şimşek’in adı Almanya’nın Jena kentinde bir meydana verildi. Adı değiştirilen meydanın üç NSU üyesinin doğup büyüdüğü Jena kentinin Winzerla ilçesinde bulunması sembolik önem taşıyor.

9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'de öldürülen Enver Şimşek (38) NSU’nun ilk kurbanı olmuştu. Yeraltına geçen ve yıllarca yakalanmayan NSU üyeleri 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk toplam 10 kişiyi öldürmüştü.

Failler ve destekçileri Jenalıydı

Enver Şimşek adına meydana konulan levhada "Her ne kadar yakınları eylemin arka planında ırkçılığın olduğuna işaret etmiş olsalar da yetkililerin ve kamuoyunun önyargıları ve şüphelerini yıllarca üstlerinde hissettiler. Üç başlıca fail ve onları destekleyen ağın birçok üyesi Jenalıydı. Burada ırkçı ve insanı hiçe sayan dünya görüşlerini oluşturdular. Buradan hatırlama, uyarma ve tüm ırkçı eğilimlere karşı gelme sorumluğu ortaya çıkıyor. İnsan onuru dokunulmazdır" ifadelerine yer verildi.

"Devletin sağ gözü kör"

Jena'da düzenlenen törene Şimşek ailesi katıldı. Törene katılan siyasetçiler ve vatandaşlar anma noktasına beyaz güller bıraktı.

Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek törende yaptığı konuşmada soruşturma makamlarının cinayet sonrasında dikkatlerini aile üzerinde yoğunlaştırdıklarını söyledi. Şimşek soruşturmanın cinayetin aşırı sağcı sebeplerle işlenmesine yoğunlaşmaktansa şüphelerin başka yönlere kaydırıldığını belirtti. "Devletin sağ gözü kör” diyen Şimşek Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin NSU davasında verdiği kararın yumuşak olduğunu ve aşırı sağcılar açısından ürkütücü olmadığını ifade etti. NSU'nun terör eylemlerinin arka planının ve destekçilerinin tümüyle aydınlatılamadığını söyleyen Şimşek "Bugün dahi destekçilerin serbestçe ortalıkta gezdiğini varsaymamız gerekir” diye konuştu.

Polis içindeki ırkçılık

Thüringen Eyalet Başkanı Bodo Ramelow da törende yaptığı konuşmada polisten kendi saflarındaki ırkçı ve aşırı sağcı tutumlara karşı gelmelerini istedi. En son Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde görev yapan ve çeşitli chat gruplarında ırkçı içerikli paylaşımlar yapan 29 polis görevden uzaklaştırılmıştı. Ramelow bu olaya işaret ederek "Şu anda polis aygıtında susmayan ve görmezden gelmeyen bir kültür gereklidir” diye konuştu.

Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche kurban yakınlarından devlet kurumlarının başarısızlığı nedeniyle özür diledi. Nitzsche "İddiamız bu tür eylemlerin bir daha asla gerçekleşmemesi ve hoşgörülmemesini güvence altına almaktır" diye konuştu.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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