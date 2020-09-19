Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi

NSU’nun her üç üyesi de bu kentte doğmuştu.Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı aşırı sağcı terör grubu tarafından öldürülen Enver Şimşek’in adı Almanya’nın Jena kentinde bir meydana verildi. Adı değiştirilen meydanın üç NSU üyesinin doğup büyüdüğü Jena kentinin Winzerla ilçesinde bulunması sembolik önem taşıyor.

9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'de öldürülen Enver Şimşek (38) NSU’nun ilk kurbanı olmuştu. Yeraltına geçen ve yıllarca yakalanmayan NSU üyeleri 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk toplam 10 kişiyi öldürmüştü.

Failler ve destekçileri Jenalıydı

Enver Şimşek adına meydana konulan levhada "Her ne kadar yakınları eylemin arka planında ırkçılığın olduğuna işaret etmiş olsalar da yetkililerin ve kamuoyunun önyargıları ve şüphelerini yıllarca üstlerinde hissettiler. Üç başlıca fail ve onları destekleyen ağın birçok üyesi Jenalıydı. Burada ırkçı ve insanı hiçe sayan dünya görüşlerini oluşturdular. Buradan hatırlama, uyarma ve tüm ırkçı eğilimlere karşı gelme sorumluğu ortaya çıkıyor. İnsan onuru dokunulmazdır" ifadelerine yer verildi.