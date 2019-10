Enver Yücel: Dünya ülkeleri Türkiye'ye haksızlık yapıyor

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Berlin International Üniversitesi Rektörü Hans-Dieter Klingemann, Türkiye sınırındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "Güvenli bölge oluşturma fikri yerinde bir karar. Türkiye aksiyon almak zorunda" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak göçün başladığı ilk günden bu yana çalışmalar yaptıklarını dile getiren BAU Global Başkanı Enver Yücel, "İlk göç hareketleri başladığı zaman bölgeye giderek New York Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi olarak araştırmalarda bulunduk. O günden bu yana bu meseleyi takip ediyoruz. Hocalarımız bu konuda araştırmalar yapıyor. Bundan 3 yıl önce de bir göç merkezi oluşturduk. Bu bizim önemli bir meselemiz. Türkiye'nin önemli bir meselesi ama bu dünyadan ayrı bir mesele değil" dedi.

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Berlin International Üniversitesi'nde düzenlenen Güvenli Bölge ve Göç panelinde konuştu. Türkiye'nin göç konusunda verdiği sınav ortada diyen Yücel, "Bölgemizde şu an bir hareketlilik hakim. Dünya medyasını incelediğimizde Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldığını görüyoruz. Ancak gelişmiş ülkeler başta AB bunun çözümü konusunda herhangi bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Berlin International Üniversitenin Berlin'deki kampüsünde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı gerçekleştirdi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Eski Devlet Bakanları Burhan Kara, Eyüp Aşık'ın konuşmacı olduğu panele çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

TÜRKİYE 3.6 MİLYON SURİYELİ MİSAFİRİ AĞIRLIYOR

Dünyanın bu konuya dikkatini çekmek için çok çalıştıklarını ve New York'ta 20 gün önce bir panel yaptıklarını hatırlatan Enver Yücel, şöyle devam etti:

"Yine göç ve güvenli bölge konusunu masaya yatırdık. Bugün Berlin International Üniversitesi'nin davetiyle güzel bir panel gerçekleştirdik. Meseleyi dünyanın her platformunda anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Harekatın panel öncesinde başlayacağını bilmiyorduk. Bölgemizde şu an bir hareketlilik hakim. Dünya medyasını incelediğimizde Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldığını görüyoruz. Türkiye Suriye'den 3.6 milyon misafiri ağırlıyor. Ama özellikle gelişmiş ülkeler başta AB ülkeleri bunun çözümü konusunda herhangi bir şey yapmadılar. Ama bugün kendi sınırlarımızın güvenliğine uluslararası hukuktan aldığımız güçle BM'nin 51'inci maddesine göre başlayan bu haklı meselemizde bütün dünya bir oldu. 'Niye oldu, niçin oldu' diye bir sorgulamaya girdi. AB Komisyonu Başkanı'nın ifadesi; 'Güvenli bölge oluştuğu takdirde biz oraya yardımda bulunmayacağız' demiş bugüne kadar zaten bir yardımda bulunmadı ki, bir şeyler yapmadılar ki. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak durumundayız. Bana göre Türkiye'ye büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye'nin göç konusunda verdiği sınav ortada. Eski Devlet Bakanı Burhan Kara çok güzel ifade etti. 'İnsanlıkla ilgili bir Nobel verilseydi bu Türkiye'nin olurdu, çünkü Türkiye ruhsuz bir dünyanın ruhu olmuştur, bu yönüyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, eski bir siyasetçi yada bir Türk vatandaşı olarak değil bir insan olarak teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum dedi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz." Devlet Eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık ise konuşmasında, “Türkiye’nin bu haklı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini, Almanya gibi güçlü ülkelerin de bu noktada Türkiye ile birlikte eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerekiyor, bu her iki ülkenin de çıkarına olacaktır” dedi