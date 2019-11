Enver Yücel: “Kadınları güçlendirmeden sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz"

“YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELLERİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Her gencin eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesine konuşmasında da değinen Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel, şunları söyledi: “ Dünyanın her bireyi ve kurumunu sürdürülebilir kalkınma elçisi yapmalıyız. Bu birliktelikten doğacak kuvvetin dünya için sürdürülebilir çözümler yaratması en büyük gayemiz olmalıdır. Bu gayeye ulaşabilmek için de eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmeliyiz. STEM+A, kodlama, robotik ve dünya vatandaşlığı gibi çalışmalarla dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Bu nesilleri yetiştirirken kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız.”

“KADINLARIN EĞİTİMİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ”

Konuşmasında kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine vurgu yapan Yücel, “Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. Aynı zamanda iş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki eşit kanadı olduğunu her zaman aklımızda tutmalı, bir kanat eksik olursa kuşun uçamayacağını, toplumların da kadınlar güçlendirilmeden sürdürülebilir kalkınamaya ulaşamayacağını unutmamalıyız. Eğitimin içeriği kadar erişilebilir ve kapsayıcı olmasına ve güncel sorunlara çözüm üretmesine de dikkat etmeliyiz. Gençlere sürdürülebilir bir gelecek bırakabilmek için öncelikle sürdürülebilir bir gezegen bırakmalıyız. Bu yüzden sorumlu tüketim ve üretim, yani ihtiyacımız kadar üretme ve tüketme bilincini çocuktan yetişkine herkesin içselleştirmesini sağlamalıyız. Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor, 750 milyondan fazla insan da temel okuma yazma yetkinliklerinden yoksun. Öte yandan dünyadaki ordu ve silahlanma harcamaları yıllık 1,8 milyar dolara yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler bu harcamayı yüzde 1 oranında azaltsa, dünya nüfusunun yüzde 10’unun yaşadığı yoksulluk ve eğitimsizliğe çözüm sağlayacak bütçelere ulaşabiliriz. Dolayısıyla üretim ve tüketim önceliklerimizi de gözden geçirmeli, güncel ve elzem ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız” şeklinde konuştu.