Enver Yücel: “Kadınları güçlendirmeden sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz"

İSTANBUL, (DHA)- Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olan Enver Yücel’e BM tarafından yeni bir görev daha verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi de oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Global Eğitim Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler’in 26 Kasım’da Cenevre’de düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü’ konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia’nın da katıldığı konferansta Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel’e BM tarafından Eğitim ve Araştırma Enstitüsü danışma kurulu unvanı da verildi.

NİTELİKLİ EĞİTİM VURGUSU

Konferansta bir konuşma yapan Enver Yücel, “Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve iş birliğinden geçiyor. Dolayısıyla bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin, ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitimdir.Küresel ve nitelikli eğitim sayesinde, öncelikle, tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumsal farkındalık yaratabilir ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 2030 yılına kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulmasını sağlayabiliriz. Bu çözümleri oluştururken hedefimiz ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek olmalıdır. Dolayısıyla küresel ve nitelikli eğitimi kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum ve akademilere ulaştırmalıyız. Eğitim tüm sektörlere öncülük eden bir yapıda olmalıdır; endüstri 4.0 ve toplum 5.0’a ulaşmak için önce eğitim 5.0’a ulaşılmalıdır. Yalnızca eğitim sayesinde yerel ve küresel sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmeye erişebiliriz. Çünkü var olan ihtiyaçlara çözüm bulacak ve hali hazırdaki insan kapasitesini arttıracak olan eğitimdir” dedi.