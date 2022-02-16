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Enver Yücel kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel nereli ve kaç yaşında?

16.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enver Yücel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımdaki dilbilgisi ve imla hataları nedeniyle gündem oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Enver Yücel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Peki Enver Yücel kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel nereli ve kaç yaşında? Baraj puanları ile ilgili paylaşımda bulunmasının ardından gündem olan Enver Yücel'e ilişkin detaylar haberimizde...

Enver Yücel kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel nereli ve kaç yaşında?

Enver Yücel, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. YKS sınavında baraj puanlarının düşürülmesinin ardından paylaşımda bulunan Enver Yücel'in paylaşımı yaptığı dilbilgisi ve imla hataları sebebiyle olay oldu. Bu kapsamda birçok vatandaş Enver Yücel kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel nereli ve kaç yaşında? gibi soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 2022 YKS sınavında baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin paylaşımda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Enver Yücel'in hayatı ve biyografisine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel kimdir?

ENVER YÜCEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Enver Yücel, 1957'de Giresun'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak tamamlayan Enver Yücel, sonrasında ise bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

Enver Yücel, 1974 yılından bugüne dek başta Türkiye olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır.

Enver Yücel, bugün Türkiye ve yurtdışında eğitim veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Enver Yücel, 1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi kurmuştur.

BAU Global çatısı altında 5 üniversite; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washinton D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batum, BAU International University Cyprus vardır. International Academy of Rome, BAU Global Silicon Valley Incubation Center, BAU Global Hong Kong yine BAU Global çatısı altında eğitim veren kuruluşlardır.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdüren Enver YÜCEL ayrıca; Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin (TÖDER) başkanlığını da yürütmüştür.

Halen Haydarpaşa Eğitim Vakfı'nın kurucusu olarak da hizmet vermektedir. Küresel arenada, Dünya Eğitim Girişimcileri Derneği'nin ve Avrupa Sınav Hazırlama Merkezi Birliği'nin başkanı da olan Enver Yücel aynı zamanda New York Üniversitesi Steinhardt Eğitim Okulu dekanlık konseyinin Mütevelli Heyet üyesidir.

Enver Yücel'in kendi hayatını anlattığı "hayatım eğitim" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

ENVER YÜCEL'İN GÜNDEM OLAN TWİTTER PAYLAŞIMI

Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi eğitimci Enver Yücel, paylaşımında yaptığı dilbilgisi ve imla hataları nedeniyle gündem oldu. YKS barajının kaldırılması üzerine paylaşımda bulunan Yücel'in yazım hataları sosyal medyayı salladı.

Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel kimdir?

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