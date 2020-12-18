Enzimatik lipoliz nedir?

Yürüyüş sırasında vücut ilk önce karbonhidratları yakar. Hasta, karbonhidrattan fakir bir diyetle beslendiği için yürüyüş sırasında kısa sürede karbonhidrat depoları tüketilir. Karbonhidrat depoları biter bitmez vücut enerji metabolizmasında ikinci sırada yağları kullanır. Bizim hücre dışına lipoliz yaparak çıkardığımız yağlar kullanılmaya başlar. İşte bu yüzden lipoliz ile verilen kilonun çoğu yağdan olur. Hasta 5 kg vermiş olsa bile sanki 8 kg vermiş gibi gözükür. Çünkü hacim olarak en fazla yeri yağlar kaplar. Lipoliz yapıldıktan yaklaşık on gün sonra hastada gözle görülür bir fark olmaya başlar. Giydiği pantolonlar da bulaşmayı fark eder. Ortalama 30 günde sonucu görürüz. Lipolizde hastanın kaç kilo verdiğinden çok kaç santim inceldiği ile ilgileniriz. En sık uygulanan bölgeler karın çevresi, yan yağlar, basen, iç bacak, gıdı ve kollardır.

DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE FARKI NEDİR?

Enzimatik lipolizde yağ parçalayan enzimleri derin yağ dokusuna verdiğimizden diğer yöntemlere göre daha etkili sonuç bekleriz. Özellikle kollajenaz denilen enzim kullanılarak sıkılaşma da sağlanacağından gözle görülür fark birinci ay sonunda hissedilir. Lipoliz, liposuction gibi bir ameliyat olmadığından hasta işlem sonrasında günlük hayatına devam edebilir. 3-4 gün yapılan bölgede hassasiyet ve ödem olabilir ama günlük hayatı etkilemez. Ameliyatta olduğu gibi hastanede yatış gerektirmez. Genel anestezi alınmaz. Maliyeti ameliyatın onda biri kadardır. Sonrasında tekrar kilo alımı olursa, liposuction’da olduğu gibi sırttan ve omuzlardan değil, tekrar aynı bölgeden olur. Bu da biçimsiz bir vücut şekli oluşmasını engeller.

Uzm.Dr. Şafak Göktaş

