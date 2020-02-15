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Eos R5 8K video çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

8K video ve benzersiz görüntü sabitleme özelliklerinin yanı sıra yüksek hız, çözünürlük olanakları ile Canon EOS R5, düğün fotoğrafçılığından vahşi yaşam fotoğrafçılığına kadar tüm profesyoneller için ideal bir seçenek oluyor.

Eos R5 8K video çekiyor

Canon, EOS R5 ile hız ve çözünürlükte yeni standartlar belirlerken hareketli karelerin net yakalanmasında yeni bir sayfa açıyor. Muhteşem video ve fotoğraf içerikleri yaratmak isteyenler için EOS R5 ideal bir seçenek oluyor. Sinema filmi kalitesinde 8K çözünürlüklü video çekme olanağı sunan EOS R5 aynı zamanda yüksek kaliteye sahip hareketli görselleri yakalama özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Canon EOS R5, mevcut 4K endüstri standardının dört katı çözünürlük sunarak, içerik oluşturucuların 8K'da geniş çekim yapmasına olanak sağlıyor.

Hareketli anlarda net ve olağanüstü görüntü yakalamak isteyenlere: EOS R5

Olağanüstü görüntü sabitleme teknolojisi ve tamamen yeni RF lensleri ile fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çeken EOS R5, Mekanik deklanşörle 12 kare/sn ve elektronik deklanşörle 20 kare/sn gibi yüksek hızı ve yüksek görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görüntüler yakalıyor, sıra dışı teknolojisi ile çekim koşulu ne olursa olsun bulanık olmayan net fotoğraf ve videoların elde edilmesine yardımcı oluyor.

Tüm görüntüler anında her cihazda

EOS R5, çekilen tüm fotoğraf ve videolar image.canon bulut platformuna otomatik aktarılarak her yerde istenilen cihazdan görüntülenmesini sağlıyor. Otomatik görüntü transferi, tüm görüntülerin hareket halindeyken bile diğer tüm cihazlardan anında görüntülenmesini kolaylaştırıyor.

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Eos R5 Canon 8K video

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