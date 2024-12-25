Eozinofilik özofajit nedir, neden olur? Eozinofilik özofajit belirtileri ve tedavisi

Eozinofilik özofajit vb., mide rahatsızlıkları ile sıklıkla karıştırılabilir çünkü belirtileri mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan reflü hastalığının semptomlarıyla benzerlik gösterir. Eozinofilik özofajit, bilhassa alerjik reaksiyonlarla bağlantılı olarak genetik yatkınlık, çevresel faktörler veya gıda alerjileri bu hastalığın ilerlemesinde rol oynar. Bu gibi rahatsızlıkların tedavisinde en önemli adım ise doğru tanıdır.

Eozinofilik özofajit nedir?

Eozinofilik özofajit, çoğunlukla alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan yemek borusu iltihaplanması türüdür. Bu hastalık, alerjik yanıtların bir sonucu olarak yemek borusunun iç yüzeyinde eozinofiller adı verilen beyaz kan hücrelerinin birikmesiyle görülür. Eozinofillerin aşırı birikmesi yemek borusunda iltihaplanmaya yol açar ve bu durum eozinofilik özofajit hastalığına neden olur.

Bu tip özofajit; bilhassa süt, yumurta, buğday, soya, yer fıstığı ve deniz ürünleri gibi besinler yüzünden tetiklenebilir. Bu gıda maddeleri, bağışıklık sisteminin hatalı bir şekilde tepki vermesine yol açtığından yemek borusunda iltihap birikmesine sebep olabilir. Tanı koyma işleminde Eozinofilik özofajit endoskopi işlemi sırasında tespit edilebilir.

Eozinofilik özofajit neden olur?

Eozinofilik özofajit şu nedenlerden dolayı kaynaklanabilir:

Yatmadan hemen önce yemek yemek,

Bazı ilaçlar,

Mide fıtığı,

Enfeksiyonlar,

Alerjiler,

Radyasyon,

Aşırı büyük porsiyonlar tüketmek,

Yağlı yemekler tercih etmek,

Sigara içmek,

Gebelik ve aşırı kilo alımı,

Alkol tüketimi,

Aşırı kafein ve çikolata tüketmek,

60 yaşından büyük olmak,

Omurilik yaralanmaları,

Ailede özofajit öyküsü.

Eozinofilik özofajit belirtileri nelerdir?

En sık karşılaşılan özofajit belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Yutkunma zorlukları ve yutkunma sırasında gelişen ağrı,

Yiyeceklerin yutulma esnasında yemek borusuna sıkışması,

Özellikle yemek yerken göğüs kemiği arkasında ve sırtta ortaya çıkan ağrı,

Göğüs bölgesinde ağrıya eşlik eden yanma hissi,

Asit yetersizliği,

Sinirlilik,

Ağız kokusu,

Ağızda hoş olmayan bir tat,

Ses kısıklığı,

Ağız yaraları,

Hazımsızlık ve karın ağrıları,

Astım,

Ses tellerinin iltihaplanması,

Sırt kamburlaşması,

Beslenme güçlükleri ve yemek istememe hâli,

Küçük yaşlardaki çocuklarda gelişim geriliği,

Kilo kaybı,

Öksürük,

Baş ve kas ağrıları,

Sık tekrar eden kusma atakları ve mide bulantıları.

Eozinofilik özofajit tedavisi nasıl yapılır?

Reflü özofajit tedavisinde ilk aşamada hekimler genellikle yaşam tarzı değişikliklerini ve semptomların yönetimi konusunu ön planda tutar. Bu süreç, hastaların eozinofilik özofajit diyeti yapmalarını, yemekten sonra yatmamalarını ve aşırı kilolarını yönetmelerini içerir. Ayrıca, alkol, kafein ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılması gibi konular da oldukça önemlidir. Bu yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte medikal tedavi seçenekleri de bir seçenek olabilir. Tedavide mide asidini nötralize etmeyi veya asidik salgıları kontrol altına almayı amaçlayan ilaçlar reçete edilebilir. Tedaviye rağmen belli bir süre boyunca semptomları devam eden hastalar için cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Bu prosedürler genellikle mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engellemeye yönelik olur ve şiddetli vakalarda uygulanır. Ancak çoğu reflü özofajit rahatsızlığı ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.