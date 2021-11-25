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EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! İşte 2023'te kurulması öngörülen şarj istasyonu sayısı

25.11.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de kurulacak elektrikli araç şarj istasyonu altyapısının yol haritasını açıkladı. Yılmaz, "Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! İşte 2023'te kurulması öngörülen şarj istasyonu sayısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 6 bin elektrikli araç ve 2 binin üzerinde şarj istasyonu bulunduğunu ifade etti.

Gelecek yıl sonunda TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını anlatan Yılmaz, "En tutucu projeksiyon dahi 2030'da elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor. Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu an 818'i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketimiz bulunuyor." diye konuştu.

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Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde bulunduğu kanun teklifinin iki gün önce TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık süre öngörüldüğünü belirtti.

İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"LİSANSA TABİ BİR FAALİYET OLACAK"

"Bu sürecin daha kısa sürede tamamlanacağını öngörüyorum. 2022'nin ilk yarısı bitmeden şarj hizmetine ilişkin mevzuat altyapısını tamamlamış ve bu doğrultuda şarj hizmetine başlamış olacağımızı düşünüyorum. Şarj hizmeti lisansa tabi bir faaliyet olacak. Lisans, şarj ağını işletecek kişiye verilecek. Şarj istasyonları ise lisansa tabi olmayacak. Şarj istasyonlarını lisans sahibi kurup işletebileceği gibi, lisans sahibi sertifikalandırdığı üçüncü taraflara ait istasyonlarda da bu hizmet sunabilecek. Şarj ağı işletme lisansları akaryakıt dağıtım lisanslarına benzer bir şekilde olacak. Herhangi bir ihale veya münhasırlık olmayacak ama teşvik veya başka yollarla istasyon kurdurulma yöntemi düşünülebilir. Yapılacak ikincil düzenlemeleri kamuoyu görüşüne açacağız. Konuyla ilgili her kesimden katkı ve önerileri de bekliyoruz."

EPDK İHTİYAÇ HALİNDE FİYATLARDA ALT VE ÜST LİMİT BELİRLEYEBİLİR

Yılmaz, EPDK'nin şarj hizmetine ilişkin fiyatları izleyeceğini, ihtiyaç olması halinde alt ve üst limit belirleyebileceğini bildirdi.

EPDK tarafından elektrik araç ve şarj hizmeti altyapısının gelişimine yönelik bakanlıklardan görüş alınarak projeksiyon hazırlanacağını aktaran Yılmaz, "Projeksiyona göre şarj ağının yaygınlaştırılması için alınabilecek tedbirleri ve teşvik ihtiyacını ilgili bakanlıklara bildirebileceğiz. Gerektiğinde istasyonların kurulması ve kurulum hızının elektrikli araç satış hızına yetişememesi ihtimaline karşın öncelikle teşvik metoduna başvurulabilir. İhtiyaç halinde şarj ağı işletmecilerine ilave şarj istasyonu kurma yükümlülüğü getirebileceğiz." dedi.

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Yılmaz, şarj ağı işletmecilerinin anonim veya limited şirket olarak kurulabileceklerini belirtti.

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Lisans başvurusunda bulunan şirketlerin elektrik piyasasında faaliyet yasağının olmamasının şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"BAZI STANDARTLAR, KURALLAR KOYACAĞIZ"

"Lisans verilen şarj ağı işletmecisinin belirli süre zarfında asgari sayıda şarj istasyonunu ağına bağlama yükümlülüğü olacak. Bir şarj istasyonunda hizmete başlanabilmesi için iş yeri açılış ve çalışma ruhsatıyla ilgili dağıtım şirketinden olumlu görüş istenebilecek. Şarj istasyonlarının ünitelerinin kurulum ve güvenliğinde uyulacak standartlar TSE tarafından çıkarıldı. Bu ve benzeri teknik standartlara ek olarak biz hizmet sunumuna ilişkin bazı standartlar, kurallar koyacağız. Bir şarj ağındaki şarj ünitelerinin belirli bir oranının hızlı şarj edebilme kapasitesine sahip olmasını isteyeceğiz. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir serbest erişim platformu kuracağız. Bu platform üzerinden şarj istasyonlarının coğrafi konumları ve yerleri, şarj istasyonunda bulunan ünitelerin tipleri, şarj hizmeti fiyatları ve takip eden 24 saat içerisindeki emre amadelikleri gibi bilgilere erişilebilecek. Böylece, kullanıcı şarj ağlarına bağlı istasyonlarda uygulanan fiyatlar mukayese edilebilecek. Kullanıcıya güzergahı üzerindeki istasyonların emramadeliklerine bakarak önceden şarj ünitesi rezervasyonu yapması imkanı getirilecek. Böylece hem paradan hem de zamandan tasarruf yapılabilecek."

(AA)

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