EPDK, KDK’nın tavsiyesine uydu, cezaları yeniden düzenledi

Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, idari para cezaları konusunda kanunda değişiklik yaptı.

Vatandaş ile idare arasında köprü vazifesi gören Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, idari para cezaları konusunda kanunda değişiklik gerçekleştirdi. Gümüşhane’den Ombudsman’a başvuran akaryakıt istasyonu sahibi bir vatandaş, Jandarmanın yaptığı fiyat denetiminde, panodaki LPG satış fiyatıyla pompadaki satış rakamı birbirine uymayınca fahiş bir cezayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kusurlu bulunan vatandaşın akaryakıt istasyonuna 459 bin liralık ceza kesildi.

Yıllık karının 33 bin liranın altında olduğunu belgeleriyle Kamu Denetçiliği Kurumuna sunan vatandaş, bahsi geçen cezayı ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayet başvurusu üzerine durumu incelemeye aldı ve idareden bilgi, belge talep etti. İnceleme sonunda Ombudsman idarenin ’ölçülülük’ ilkesine bağlı olması gerektiğini tespit etti. KDK, EPDK’ya verdiği tavsiye kararında idari para cezalarının maktu olarak belirlenmesinin yerine, olayın niteliği, ihlalin büyüklüğü, işletmenin büyüklüğü gibi yönlerden değerlendirme yapılmasını ve kurum tarafından nispi ve belirli limitler çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, KDK’nın verdiği tavsiye kararı sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca mevzuatta değişikliği gidilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Bu çalışmalar sonuç verdi ve Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Kanununun İdari Para Cezalarını düzenleyen 19. maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre idari para cezalarına alt ve üst limitler koyuldu, ayrıca bu limitlerin firmanın yıllık satış hasılatına oranlanarak uygulanmasının önü açıldı.

