EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamayı ve başvuru koşullarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi alımı için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde alınmaya başlanacak.

Vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine giderek ya da İŞKUR'un internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları: