EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamayı ve başvuru koşullarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi alımı için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde alınmaya başlanacak.
Vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine giderek ya da İŞKUR'un internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.
İşte EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 - 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)
Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
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