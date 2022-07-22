HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

22.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK temizlik görevlisi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, İŞKUR'dan nasıl başvuruda bulunulacağı ve aranan şartlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na İŞKUR üzerinden 40 kişilik sağlanacak istihdam konusunda bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamayı ve başvuru koşullarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi alımı için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde alınmaya başlanacak.

Vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine giderek ya da İŞKUR'un internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

  2. Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 - 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)

  3. Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

  4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Platonik aşk dehşeti! Babayı öldürdü, anne-kıza kurşun yağdırdıPlatonik aşk dehşeti! Babayı öldürdü, anne-kıza kurşun yağdırdı
81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...
Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

İlginizi Çekebilir

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.