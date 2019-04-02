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EPDK: “Tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan (EPDK), elektrik fiyatlarında zam yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, “1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir” denildi.EPDK tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan (EPDK), elektrik fiyatlarında zam yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, “1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
EPDK tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur. Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur. Kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

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