EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için sertifikası iptal edilen firmaların farklı yollarla yeniden faaliyete geçmeye çalıştığını tespit ettik. Sektöre ihanet eden bu firmaların; gerekli dersi almadan, kendilerine çeki düzen vermeden yeniden faaliyete geçmelerine müsaade etmeyiz” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz sektörüne yönelik 2 önemli karara imza attı.

Daha önce, EPDK’ya intikal eden başvuru ve ihbarlar çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; doğal gaz dağıtım sektöründe bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı tespit edildi. Vakit kaybetmeden harekete geçen EPDK aldığı kararla dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale eden, tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan, tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikalarını iptal etti.