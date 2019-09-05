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EPDK'ye Başkentgaz başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Başkentgaz AŞ yönetiminde Belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK'ye bugün itibarıyla gönderilmiştir" - "Ankaralı hemşehrilerimizden doğal gaz dağıtım şirketi tarafından değişik bahanelerle sayaçlarının değiştirilmesi için zorlanmakta ve değişim sonrasında kendilerinden farklı isimler altında ilave bedeller alınmaktadır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentgaz AŞ yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK'ye bugün itibarıyla gönderilmiştir." dedi.

Yavaş, Belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Başkentgaz AŞ'nin hukuki statüsü, Ankaralılardan sayaç bedeli adı altında alınan ücretlerin ve zam gelmeden önce gaz dolumu yapmış abonelere zam geldikten sonra tekrar zam yapılmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurduklarını, çıkacak sonuca göre ilgili mahkemelere de başvuracaklarını söyledi.

Doğal gaz şikayetleri ile ilgili ticaret mahkemeleri yerine idari mahkemelere dava açmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkentgaz AŞ yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK'ye bugün itibarıyla gönderilmiştir. Belediyeye Türk Ticaret Kanunu ile verilen yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkını düzenleyen hüküm de kaldırılmıştır. Bu sadece ve sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi için uygulanmıştır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu hüküm uygulanmamakta ve hepsinde belediye temsilcisi halen doğal gaz dağıtım şirketlerinde yer almaktadır. Başkentgaz, dağıtım hizmetlerini EPDK denetiminde kamu imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yerine getirmektedir. Bu yüzden abone olma ve sözleşme koşullarından doğan uyuşmazlıkların idari yargı alanına girdiği için diğer şirketlerden farklılık göstermektedir."

- "Aboneler sayaç değişimine zorlanmakta"

Dağıtıcı firma ile özel bir husumetleri olmadığına dikkati çeken Yavaş, şunları söyledi:

"Ankaralılardan bağlantı ve doğal gaz sayacı bedeli olarak 300 dolar tahsil edilmektedir. Bu ücretin geri iadesinin, güvence bedeli olarak belirtilmediği için olanaklı olmadığı görülmektedir. Aboneler tarafından geçmişte ödenmiş 300 doların 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiği tespit edilmiştir. Yani sayaç bedeli olarak tahsil ettiğiniz zaman sayacın tüketiciye ait olması gerekmektedir. Halen 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğal gaz bağlantı ücreti olarak 700 lira tahsil edilmektedir.
Buna karşın önceden 150 dolar ödemiş olan aboneler bile uygulamada sayaçlarının sahibi görülmemektedir. Bu arada abone ile eskiye oranla tüketici aleyhine daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılmakta ve abonelerden ortalama 510 lira güvence bedeli alınmaktadır."

Mansur Yavaş, kartlı sistem abonelerinin ücretini ödeyerek satın aldığı gaza yapılan zamdan sonra tüketiciden ek ücret talep edildiğini, yasal olmayan bu durumu yargıya götürdüğünü aktardı.

Öte yandan Yavaş, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yerine doğal gaz yardımına dönüştürmek için dağıtım şirketiyle iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Hakları Derneği temsilcileri de katıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentgaz doğalgaz EPDK Mansur Yavaş Tüketici

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