Epic Games açıkladı: Apple'dan Fortnite için iki haftalık süre!

Epic Games Apple ve Google'a karşı mücadelesini sürdürüyor. Fortnite'ın hakkını mahkemede arayacağını söyleyen, bu yüzden Apple'a ve Google'a dava açan Epic Games, şimdi ise Apple'ın ambargo tehlikesi ile karşı karşıya.

Epic Games Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamaya göre Apple, Epic Games'ten iki hafta içerisinde Fortnite'ı kendi istekleri doğrultusunda güncellemesini istedi. Eğer güncellenmezse Epic Games'in App Store lisanslarının iptal edileceğini bildirdi. Üstelik Apple'ın Epic Games'e uygulayacağı söylenen yaptırımları bu kadarıyla da sınırlı değil.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8