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Epic Games açıkladı: Apple'dan Fortnite için iki haftalık süre!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Apple ile Epic Games arasında yaşananlar bitmek bilmiyor. Epic Games'in resmi Twitter hesabından açıkladığı bilgilere göre Apple şimdi de Epic Games'e ambargo uygulamaya hazırlanıyor. Üstelik Apple'ın ambargo tehdidi yüzünden Epic Games'in tüm oyunları tehlikede.

Epic Games açıkladı: Apple'dan Fortnite için iki haftalık süre!

Epic Games Apple ve Google'a karşı mücadelesini sürdürüyor. Fortnite'ın hakkını mahkemede arayacağını söyleyen, bu yüzden Apple'a ve Google'a dava açan Epic Games, şimdi ise Apple'ın ambargo tehlikesi ile karşı karşıya.

APPLE EPİC GAMES'İN LİSANSINI İPTAL EDECEK

Epic Games Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamaya göre Apple, Epic Games'ten iki hafta içerisinde Fortnite'ı kendi istekleri doğrultusunda güncellemesini istedi. Eğer güncellenmezse Epic Games'in App Store lisanslarının iptal edileceğini bildirdi. Üstelik Apple'ın Epic Games'e uygulayacağı söylenen yaptırımları bu kadarıyla da sınırlı değil.

UNREAL ENGİNE DE APPLE AMBARGOSUNDAN ETKİLENECEK

Apple, 28 Ağustos Cuma günü itibarıyla Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını da kapatacağını ve Epic Games'e ait iOS ve Mac geliştirici araçlarının erişiminin kesileceğini söylüyor. En azından Epic Games'in iddiaları bu yönde. Bu durum, Epic Games'in Unreal Engine oyun motorunu da etkileyecek gibi duruyor. Zira, Apple'ın Epic Games'e ait geliştirici lisanslarını iptal etmesiyle birlikte yeni Unreal Engine oyun motoru da oyunlarda kullanılamayacak. Apple'dan ise Epic Games'in iddiaları hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. Bunun üzerine Fortnite, Apple'ın ünlü 1984 reklamını ti'ye alarak ##FreeFortnite kampanyasını başlattı ve herkesi Fortnite'ı desteklemeye davet etti.

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