Epic Games açıkladı: Apple'dan Fortnite için iki haftalık süre!

Epic Games Apple ve Google'a karşı mücadelesini sürdürüyor. Fortnite'ın hakkını mahkemede arayacağını söyleyen, bu yüzden Apple'a ve Google'a dava açan Epic Games, şimdi ise Apple'ın ambargo tehlikesi ile karşı karşıya.

APPLE EPİC GAMES'İN LİSANSINI İPTAL EDECEK

Epic Games Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamaya göre Apple, Epic Games'ten iki hafta içerisinde Fortnite'ı kendi istekleri doğrultusunda güncellemesini istedi. Eğer güncellenmezse Epic Games'in App Store lisanslarının iptal edileceğini bildirdi. Üstelik Apple'ın Epic Games'e uygulayacağı söylenen yaptırımları bu kadarıyla da sınırlı değil.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

UNREAL ENGİNE DE APPLE AMBARGOSUNDAN ETKİLENECEK

Apple, 28 Ağustos Cuma günü itibarıyla Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını da kapatacağını ve Epic Games'e ait iOS ve Mac geliştirici araçlarının erişiminin kesileceğini söylüyor. En azından Epic Games'in iddiaları bu yönde. Bu durum, Epic Games'in Unreal Engine oyun motorunu da etkileyecek gibi duruyor. Zira, Apple'ın Epic Games'e ait geliştirici lisanslarını iptal etmesiyle birlikte yeni Unreal Engine oyun motoru da oyunlarda kullanılamayacak. Apple'dan ise Epic Games'in iddiaları hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil.