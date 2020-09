Epic Games Fortnite oyuncularına duyurdu: Apple hesabı ile giriş engelleniyor!

Fortnite yüzünden Apple ve Epic Games arasında yaşananlar artık farklı bir boyuta ulaştı. Zira, dün Apple Epic Games'i sahte Robin Hood'luk ile suçlayarak tazminat ödemesini istedi. Epic Games ise Fortnite'ı mahkeme yoluyla App Store'a geri döndürme çabası içerisinde. Tipik bir satranç müsabakasına dönüşen davada son hamle ise Apple'dan gelmiş gibi görünüyor. Zira Epic Games'in açıklamaları bunun bir göstergesi.

Epic Games, Fortnite ile alakalı son gelişmeleri aktardığı Fortnite Status Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru paylaştı. Epic Games duyurusunda 11 Eylül (yarın) itibarıyla Fortnite'a Apple hesabı üzerinden girilemeyeceğini açıkladı. Yani Fortnite'ı hala oynayabilen ve Fortnite'a Apple hesabı ile giriş yapanlar, yarından itibaren hesaplarına erişemeyecek.

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7