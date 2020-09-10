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Epic Games Fortnite oyuncularına duyurdu: Apple hesabı ile giriş engelleniyor!

OYUN HABERLERİ  | 10.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Epic Games, Apple ile yaşanan Fortnite gerilimde alınan yeni bir kararı Fortnite Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Epic Games'in açıklamasına göre Fortnite'a Apple hesabını kullanarak girmek yarından itibaren mümkün olmayacak.

Epic Games Fortnite oyuncularına duyurdu: Apple hesabı ile giriş engelleniyor!

Fortnite yüzünden Apple ve Epic Games arasında yaşananlar artık farklı bir boyuta ulaştı. Zira, dün Apple Epic Games'i sahte Robin Hood'luk ile suçlayarak tazminat ödemesini istedi. Epic Games ise Fortnite'ı mahkeme yoluyla App Store'a geri döndürme çabası içerisinde. Tipik bir satranç müsabakasına dönüşen davada son hamle ise Apple'dan gelmiş gibi görünüyor. Zira Epic Games'in açıklamaları bunun bir göstergesi.

FORTNİTE İÇİN APPLE İLE GİRİŞ YAP SEÇENEĞİ KALKIYOR

Epic Games, Fortnite ile alakalı son gelişmeleri aktardığı Fortnite Status Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru paylaştı. Epic Games duyurusunda 11 Eylül (yarın) itibarıyla Fortnite'a Apple hesabı üzerinden girilemeyeceğini açıkladı. Yani Fortnite'ı hala oynayabilen ve Fortnite'a Apple hesabı ile giriş yapanlar, yarından itibaren hesaplarına erişemeyecek.

Epic Games, Apple hesabı ile Fortnite'a giriş yapan oyuncuların hesap bilgilerini güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Bunun için ise yapmanız gerekenler gayet basit. Bunlar;

  • Fortnite'a Apple hesabınızı kullanarak giriş yapın.
  • Genel Ayarlar sayfasını açın.
  • e-posta adresi bölümüne gelerek e-posta adresinizi değiştirin.
  • Daha sonra şifre bölümünden yeni bir şifre belirleyin.

Apple ile Giriş Yap Fortnite

Apple ile Giriş Yap desteği kaldırılmadan önce e-posta adresinizi güncellemediyseniz telaşlanmanıza gerek yok. Zira, Epic Games kendilerine ulaşarak sadece bir doğrulama kodu aracılığıyla ilgili hesabı kurtarılabileceğini belirtiyor. Fakat zaman dolmadan Fortnite hesabını güncellemekte fayda var.

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