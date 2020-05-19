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Epic Games hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:27 | Son Güncelleme

Online oyunların sayısındaki artış gözle görülür seviyede müthiş bir aşama kaydetti ve Epic Games bedava oyun kampanyaları bunda çok büyük bir etkiye sahip. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında, insanların sürekli evde kalmasının çok yakın bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz.

Epic Games hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

Oyun şirketleri ise ellerinden gelen desteği göstererek bazı oyunları ücretsiz hale getirdi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hangi oyunların kampanya dahilinde ücretsiz verileceğine bir göz atalım.

Herhangi bir oyun platformu ücretsiz kampanyalar düzenlediğinde genellikle pek tercih edilmeyen oyunları öne sürer. Ancak çok nadiren de olsa son derece kaliteli ve çok talep gören oyunlar ücretsiz konuma gelebiliyor. Reddit’te ortaya atılan bir iddia bununla bağlantılı olarak gündeme bomba gibi düşmeye başladı.

Genel sızıntılara göre Epic Games platformu; Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK Survival Evolved ibi oyunları ücretsiz kampanya eşliğinde kullanıcılara sunacak. Böylece hiçbir ücret ödemeden bu oyunlara sahip olmak mümkün hale gelecek.

  • Civilization VI – 21 Mayıs
  • Borderlands: The Handsome Collection – 28 Mayıs
  • Art Survival Evolved – 4 Haziran

gibi bir tarihlendirme yapılabilir. Böyle bir tarihlendirmenin ortaya çıkması bazı kuşkuları beraberinde getirdi. Kimileri bunun doğru olmadığını iddia ederken, bazıları kesin olabileceğini düşünüyor. Elbette kesin doğru olduğu ile ilgili işaretler var. Örneğin, Civilization VI 21 Mayıs tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve platform oyuncu kazanmak için böyle bir hamle yapmış olabilir. Siz bu oyunların ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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