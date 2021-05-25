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Epic Games ile Apple arasındaki davada sona gelindi! Tim Sweeney'den paylaşım

25.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Twitter'dan Epic Games ve Apple arasındaki davanın sona erdiğini duyurdu. Sweeney davanın sonucunu ise söylemedi.

Epic Games ile Apple arasındaki davada sona gelindi! Tim Sweeney'den paylaşım

Epic Games ile Apple arasındaki dava, teknoloji gündemini hayli meşgul ediyor. Son zamanların en çok konuşulan davalarından biri olan ikilinin davasında son olarak Apple CEO'su Tim Cook ifade vermişti. Herkes davanın nasıl sonuçlanacağını merak ederken, Epic Games CEO'su Tim Sweeney beklenmedik bir paylaşım yaptı.

EPIC GAMES İLE APPLE'IN DAVASI SONA ERDİ

Tim Sweeney, Twitter hesabından Epic Games ile Apple arasındaki davanın sona erdiğini açıkladı. "Karar verilmeden yorum yapmayacağım." diyen Sweeney, bu süreci mümkün kılan herkese ve Oakland federal mahkeme binasının bitişiğinde güzel bir restoran inşa ettiği için bir fast food markasına teşekkür etti.

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APP STORE'UN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Bu dava, Apple tarihindeki en önemli davalardan biri olarak görülüyor. Ayrıca, davadan çıkacak sonucun Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'un geleceğini belirleyeceği düşünülüyor. Özellikle şirketin uygulama geliştiricilerinden kestiği ve Epic Games'in karşı çıktığı komisyonlar dava sonucuna göre değişikliğe uğrayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Epic Games
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