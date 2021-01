Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

Epic Games Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı geçtiğimiz hafta 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar' promosyonu kapsamında ücretsiz yaptı. Oyuncular, Electronic Arts'ın yapımcılığını üstlendiği oyuna büyük ilgi gösterdi. Hatta oyunun kilidi açılır açılmaz, Epic Games sunucularında küçük çaplı bir çökme dahi gerçekleşti. Şimdi ise Electronic Arts, oyunu Epic Games'ten ücretsiz olarak alan kullanıcıların sayısını açıkladı.

Electronic Arts'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 19 milyondan fazla oyuncu Epic Games promosyonundan yararlanarak Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a ücretsiz olarak erişti. Bu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak Epic Games'in GTA V: Premium Edition'ı ücretsiz olarak verdiğinde ulaşılan rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!????Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN