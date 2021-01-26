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Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

26.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

Epic Games Store'un geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak dağıttığı Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ın promosyon kapsamında ne kadar kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ın yapımcısı Electronic Arts'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre oyuna ilgi büyük oldu.

Epic Games Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı geçtiğimiz hafta 'Epic Games Store ücretsiz oyunlar' promosyonu kapsamında ücretsiz yaptı. Oyuncular, Electronic Arts'ın yapımcılığını üstlendiği oyuna büyük ilgi gösterdi. Hatta oyunun kilidi açılır açılmaz, Epic Games sunucularında küçük çaplı bir çökme dahi gerçekleşti. Şimdi ise Electronic Arts, oyunu Epic Games'ten ücretsiz olarak alan kullanıcıların sayısını açıkladı.

MİLYONLARCA OYUNCU STAR WARS BATTLEFRONT II: CELEBRATİON EDİTİON İNDİRDİ

Electronic Arts'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 19 milyondan fazla oyuncu Epic Games promosyonundan yararlanarak Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a ücretsiz olarak erişti. Bu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak Epic Games'in GTA V: Premium Edition'ı ücretsiz olarak verdiğinde ulaşılan rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

EPİC GAMES KÜTÜPHANESİNE EKLEYEN ÜCRETSİZ OYNAYACAK

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Epic Games Store'da normalde 279.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ancak Epic Games'in promosyonu kapsamında oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine eklemiş olanlar, ücretsiz olarak oynayabilecek.

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