Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunları bir gelenek haline getirdi desek yeridir. Zira oyun mağazası, her hafta oyunculara en az bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Örneğin, bu haftanın ücretsiz oyunu Surviving Mars oldu. Oyun, 15 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek. Fakat Epic Games Store sadece bu haftanın değil, önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununu da açıklamış durumda.

EPİC GAMES STORE THE FALL OYUNUNU ÜCRETSİZ YAPACAK

The Fall, Epic Games Store tarafından önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunulacak. Oyun, 18 Mart'tan 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanelerine eklenebilecek. Over The Moon yapımı The Fall, Epic Games Store'daki açıklamasına göre yoğun aksiyona sahip bir oyun.

THE FALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP Sp3 veya üstü

İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek

Bellek: 3 GB RAM

Depolama: 530 MB

DirectX Sürümü: 9

Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek

Bellek: 3 GB RAM

Depolama: 530 MB

DirectX Sürümü: 10

Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek