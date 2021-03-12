HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

12.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Epic Games ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Surviving Mars'ı ücretsiz olarak oyuncularla buluşturan oyun mağazası, önümüzdeki hafta ücretsiz olarak dağıtacağı ücretsiz oyunu açıkladı.

Epic Games Store ücretsiz oyunları bir gelenek haline getirdi desek yeridir. Zira oyun mağazası, her hafta oyunculara en az bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Örneğin, bu haftanın ücretsiz oyunu Surviving Mars oldu. Oyun, 15 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek. Fakat Epic Games Store sadece bu haftanın değil, önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununu da açıklamış durumda.

EPİC GAMES STORE THE FALL OYUNUNU ÜCRETSİZ YAPACAK

The Fall, Epic Games Store tarafından önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunulacak. Oyun, 18 Mart'tan 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanelerine eklenebilecek. Over The Moon yapımı The Fall, Epic Games Store'daki açıklamasına göre yoğun aksiyona sahip bir oyun.

The Fall ücretsiz

Metro 2033 Steam'de ücretsiz oldu!Metro 2033 Steam'de ücretsiz oldu!

THE FALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP Sp3 veya üstü
İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek
Bellek: 3 GB RAM
Depolama: 530 MB
DirectX Sürümü: 9
Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek

Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek
Bellek: 3 GB RAM
Depolama: 530 MB
DirectX Sürümü: 10
Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Bir döneme damga vurmuştu! Gizemli videosu kısa sürede silindiBir döneme damga vurmuştu! Gizemli videosu kısa sürede silindi
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Epic Games

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Ortaya çıkan Crysis battle royale videosu kısa sürede silindi!

Bir döneme damga vurmuştu! Gizemli videosu kısa sürede silindi

Metro 2033 Steam'de ücretsiz oldu!

Popüler yapım ücretsiz oldu! Acele etmeniz gerekebilir

Nvidia GeForce Now'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

Nvidia GeForce Now'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!

Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!

Epic Games Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı!

Gelenek bozulmadı, haftanın ücretsiz yapımı belli oldu!

Nintendo Switch Pro raporlarda ortaya çıktı! Özellikleri nasıl olacak?

Pek çok kişi kullanıyor, iki farklı versiyonu var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.