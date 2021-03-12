Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunları bir gelenek haline getirdi desek yeridir. Zira oyun mağazası, her hafta oyunculara en az bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Örneğin, bu haftanın ücretsiz oyunu Surviving Mars oldu. Oyun, 15 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek. Fakat Epic Games Store sadece bu haftanın değil, önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununu da açıklamış durumda.
The Fall, Epic Games Store tarafından önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunulacak. Oyun, 18 Mart'tan 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanelerine eklenebilecek. Over The Moon yapımı The Fall, Epic Games Store'daki açıklamasına göre yoğun aksiyona sahip bir oyun.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP Sp3 veya üstü
İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek
Bellek: 3 GB RAM
Depolama: 530 MB
DirectX Sürümü: 9
Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek
Bellek: 3 GB RAM
Depolama: 530 MB
DirectX Sürümü: 10
Ekran Kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek