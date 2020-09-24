HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!

Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!

OYUN HABERLERİ  | 24.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Epic Games, ücretsiz oyunlar kapsamında Rocket League'i ücretsiz dağıtmaya başladı. Futbol ile otomobil tutkusunu bir araya getiren Rocket League, kupon hediyesi ile birlikte Epic Games üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Watch Dogs 2'yi ve Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan online oyun mağazası, daha önce ücretsiz olacağına dair sözünü verdiği bir oyunu daha ücretsiz yaptı. O oyun; Rocket League.

ROCKET LEAGUE ÜCRETSİZ OLDU

Rocket League, Epic Games'in sözü kapsamında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, kütüphaneye eklendiğinde sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunu indirenler 60 TL'lik bir Epic kuponun da sahibi olacak. Oyunu indirmek ise gayet basit.

EPİC GAMES'TEN ROCKET LEAGUE NASIL İNDİRİLİR?

Ücretsiz Rocket League'e sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.
Rocket League sayfasına ait olan aşağıdaki linke tıklayın.
ROCKET LEAGUE EPİC GAMES SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
Çıkan ekrandan sipariş ver'e tıklayın. Böylece oyun kütüphanenize, 60 TL'lik kuponunuz da kuponlar sekmenize eklenecek. İşte bu kadar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Oyuncuları endişelendiren soru cevap buldu!Oyuncuları endişelendiren soru cevap buldu!
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Diğer Haberler
Xbox Series X ile Xbox One X'i karıştırdılar, tarihi olaya imza attılar!
Halefle selefi karıştırdılar, tarihi olaya imza attılar!
Microsoft'a geçen Bethesda, PlayStation'a oyun çıkartmayacak mı?
Oyuncuları endişelendiren soru cevap buldu!
FIFA 21 demosu için Electronic Arts açıklama yaptı, ortalık karıştı!
Bu yıl yayınlanmayacak!
Bir kuşağı heyecanlandıran iddia: GTA filmi yolda!
Popüler oyun sinema filmi oluyor!
Microsoft, oyun stüdyosu Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı satın aldı
Microsoft'tan beklenmedik satın alım!
Taktik maktik yok: Football Manager 2020 rekor kırdı!
Popüler oyun ücretsiz oldu, rekor kırdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.