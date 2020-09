Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Watch Dogs 2'yi ve Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan online oyun mağazası, daha önce ücretsiz olacağına dair sözünü verdiği bir oyunu daha ücretsiz yaptı. O oyun; Rocket League.

Rocket League, Epic Games'in sözü kapsamında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, kütüphaneye eklendiğinde sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunu indirenler 60 TL'lik bir Epic kuponun da sahibi olacak. Oyunu indirmek ise gayet basit.

