Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Watch Dogs 2'yi ve Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan online oyun mağazası, daha önce ücretsiz olacağına dair sözünü verdiği bir oyunu daha ücretsiz yaptı. O oyun; Rocket League.

ROCKET LEAGUE ÜCRETSİZ OLDU

Rocket League, Epic Games'in sözü kapsamında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, kütüphaneye eklendiğinde sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunu indirenler 60 TL'lik bir Epic kuponun da sahibi olacak. Oyunu indirmek ise gayet basit.

It's time to #TakeYourShot



Download Rocket League for free on the Epic Games Store and get a $10 Epic Coupon today!https://t.co/m10SUqpTW8 pic.twitter.com/2el37LBiIN — Epic Games Store (@EpicGames) September 23, 2020

EPİC GAMES'TEN ROCKET LEAGUE NASIL İNDİRİLİR?

Ücretsiz Rocket League'e sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.

Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.

EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Rocket League sayfasına ait olan aşağıdaki linke tıklayın.

ROCKET LEAGUE EPİC GAMES SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.

Çıkan ekrandan sipariş ver'e tıklayın. Böylece oyun kütüphanenize, 60 TL'lik kuponunuz da kuponlar sekmenize eklenecek. İşte bu kadar.

