Epic Games Store 24 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu, tahmin sayısı 8'e çıktı!

Epic Games Store 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasını bundan günler önce başlattı. Kampanya kapsamında Cities: Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid: The Awakening, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux ve son olarak Tropico 5 ücretsiz olarak dağıtıldı. Oyuncular, 24 saatlik süre boyunca oyunları kütüphanelerine ekledi. Epic Games 24 Aralık 2020 ücretsiz oyununu ise dün akşam saatlerinde açıkladı.

EPİC GAMES STORE 24 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNU: INSİDE

Epic Games Store günün ücretsiz oyunu Inside oldu. Normal fiyatı 31 TL olan oyun, kırmızı tişörtlü genç bir ana karakter üzerine kurulu. Genç, oyunda bulmacaları çözüyor ve karanlık bir projenin merkezine doğru çekiliyor. Görsel anlatısı oldukça farklı olan Inside, sunduğu atmosferle de dikkat çekiyor.

Okay, so yesterday's tease might've been a little on the nose.



Your gift today is Inside! Claim it for free until December 25 (11:00 AM) and keep it forever. Don't forget to check back tomorrow, there's still plenty left to unwrap. https://t.co/eapyjx4dQg pic.twitter.com/qCVCDe1sh3 — Epic Games Store (@EpicGames) December 24, 2020

INSİDE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Inside minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz

RAM: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 veya benzeri

DirectX sürümü: Sürüm 9.0c

Depolama alanı: 3 GB kullanılabilir alan

Inside önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7 920 @ 2.7 GHz, AMD Phenom II 945 @ 3.0 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660, Radeon R9-270 veya üstü

DirectX sürümü: Sürüm 11

Depolama alanı: 3 GB kullanılabilir alan

LİSTENİN DOĞRU TAHMİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Sızdırılan Epic Games Store ücretsiz oyun listesi, daha önce sunulan 7 oyunun tamamını bilmişti. Inside'ın ücretsiz olmasıyla listede doğru çıkan oyun sayısı 8 oldu. Listeye göre Epic Games Store 25 Aralık ücretsiz oyunu Darkest Dungeon olacak. Bakalım bu tahmin de doğru çıkacak mı?

