Epic Games Store 24 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu, tahmin sayısı 8'e çıktı!

Epic Games Store 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasını bundan günler önce başlattı. Kampanya kapsamında Cities: Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid: The Awakening, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux ve son olarak Tropico 5 ücretsiz olarak dağıtıldı. Oyuncular, 24 saatlik süre boyunca oyunları kütüphanelerine ekledi. Epic Games 24 Aralık 2020 ücretsiz oyununu ise dün akşam saatlerinde açıkladı.

Epic Games Store günün ücretsiz oyunu Inside oldu. Normal fiyatı 31 TL olan oyun, kırmızı tişörtlü genç bir ana karakter üzerine kurulu. Genç, oyunda bulmacaları çözüyor ve karanlık bir projenin merkezine doğru çekiliyor. Görsel anlatısı oldukça farklı olan Inside, sunduğu atmosferle de dikkat çekiyor.

Okay, so yesterday's tease might've been a little on the nose.



Your gift today is Inside! Claim it for free until December 25 (11:00 AM) and keep it forever. Don't forget to check back tomorrow, there's still plenty left to unwrap. https://t.co/eapyjx4dQg pic.twitter.com/qCVCDe1sh3