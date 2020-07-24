Epic Games Store'a yaz geldi: Epic Games Store yaz indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Epic Games Store ücretsiz oyunlar ile adını bağıra çağıra duyurdu. Önce gizemli oyunlar adı altında Grand Theft Auto V (GTA V) Premium Edition'ı ücretsiz olarak oyunculara sunan Epic Games Store şimdi ise Steam sonrası mevsimin ilk indirimlerini yaptı. Epic Games, Epic Games Store yaz indirimlerini resmen başlattı.

Epic Games Store yaz indirimleri kapsamında Assassin's Creed serisinden tutun da Rainbow Six Siege'e kadar birçok oyun indirime girdi. İndirimler ise bazı oyunlarda yüzde 75'i bulabiliyor. Üstelik bir sürpriz olarak, Epic kuponları yaz indirimlerinde kullanılabiliyor. Tabi indirimli oyunlara sahip olabilmek için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekli.

EPİC GAMES STORE YAZ İNDİRİMLERİ 2020 OYUNLARI

Assassin’s Creed Odyssey: 88,77 TL

Control: 49,50 TL

SnowRunner: 128 TL

Maneater: 51,75 TL

Rainbow Six Siege: 23,60 TL

Metro Exodus: 112,05 TL

Superhot: 15,60 TL

Journey: 12,73 TL

Kingdom New Lands: 5,70 TL

YAZ İNDİRİMLERİ İÇİN ACELE EDİN

Epic Games Store 2020 yaz indirimleri için günler sayılı. Zira, Epic Games Store'un paylaştığı bilgilere göre indirimler 6 Ağustos'a kadar sürecek. İndirime giren tüm oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

