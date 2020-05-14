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Epic Games Store açıkladı: GTA 5 Premium Edition artık ücretsiz! (GTA 5 Premium Edition ücretsiz nasıl indirilir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 18:38 | Son Güncelleme

Epic Games Store GTA 5 ile alakalı spekülasyonlara son verdi ve sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Epic Games Store, Grand Theft Auto serisinin en ünlü oyunu GTA 5'i (Grand Theft Auto V) hem de GTA 5 Premium Edition'ı ücretsiz yaptı. Peki GTA 5 ücretsiz nasıl indirilir?

Epic Games Store açıkladı: GTA 5 Premium Edition artık ücretsiz! (GTA 5 Premium Edition ücretsiz nasıl indirilir?)

Epic Games Store GTA 5 ücretsiz olacağı haberleri hafta boyu gündemi meşgul etti. Günlerden Perşembe olunca herkes Epic Games Store'un saat 18:00'da düzenleyeceği duyuruya kenetlendi. Ücretsiz olarak Rockstar Games yapımı GTA 5'e kavuşmak isteyen oyuncular, duyuru öncesi bir sızıntıyla karşılaştı. Epic Games'in resmi Twitter hesabı paylaştığı bir tweet ile resmen GTA 5'i ücretsiz olarak sunacağını ilan etti. Bu tweet hemen silindi. Yaşanan bu olayların ardından saatler 18:00'ı gösterdiğinde Epic Games Store deyim yerindeyse gündeme el koydu ve bombayı patlattı.

GTA 5 PREMİUM EDİTİON EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Epic Games Store, GTA 5'i ücretsiz yaptığını açıkladı. Üstelik Epic Games GTA 5'in standart sürümü ile de yetinmedi. Epic Games Store'un açıklamasına göre oyunun GTA 5 Premium Edition sürümü ücretsiz oldu. Oyuncular 21 Mayıs gününe kadar oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek ve oyun sonsuza dek onların olacak.

GTA 5 Epic Games Store

EPİC GAMES STORE ÇÖKTÜ

Açıklama ile birlikte Epic Games Store'un sunucuları çöktü. Sunuculara ulaşmakta zorluk yaşayan kullanıcılar için Epic Games Store Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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ÜCRETSİZ GTA 5 NASIL İNDİRİLİR?

  • GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
    EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher'ı üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Epic Games Store ana sayfasındaki ücretsiz oyunlar bölümüne gelin ve GTA 5: Premium Edition'a tıklayın.
    EPİC GAMES ÜCRETSİZ GTA 5 İNDİR SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
    Oyunu kütüphanenize eklemenizle birlikte GTA 5: Premium Edition sonsuza dek sizin olacak.
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