Epic Games Store açıkladı: GTA 5 Premium Edition artık ücretsiz! (GTA 5 Premium Edition ücretsiz nasıl indirilir?)

Epic Games Store GTA 5 ücretsiz olacağı haberleri hafta boyu gündemi meşgul etti. Günlerden Perşembe olunca herkes Epic Games Store'un saat 18:00'da düzenleyeceği duyuruya kenetlendi. Ücretsiz olarak Rockstar Games yapımı GTA 5'e kavuşmak isteyen oyuncular, duyuru öncesi bir sızıntıyla karşılaştı. Epic Games'in resmi Twitter hesabı paylaştığı bir tweet ile resmen GTA 5'i ücretsiz olarak sunacağını ilan etti. Bu tweet hemen silindi. Yaşanan bu olayların ardından saatler 18:00'ı gösterdiğinde Epic Games Store deyim yerindeyse gündeme el koydu ve bombayı patlattı.

GTA 5 PREMİUM EDİTİON EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Epic Games Store, GTA 5'i ücretsiz yaptığını açıkladı. Üstelik Epic Games GTA 5'in standart sürümü ile de yetinmedi. Epic Games Store'un açıklamasına göre oyunun GTA 5 Premium Edition sürümü ücretsiz oldu. Oyuncular 21 Mayıs gününe kadar oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek ve oyun sonsuza dek onların olacak.

EPİC GAMES STORE ÇÖKTÜ

Açıklama ile birlikte Epic Games Store'un sunucuları çöktü. Sunuculara ulaşmakta zorluk yaşayan kullanıcılar için Epic Games Store Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.