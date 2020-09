Epic Games Store durmuyor: Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu durumu artık bir gelenek haline getiren Epic Games Store, her hafta en az iki oyunu ücretsiz yapıyor. Daha önce GTA V: Premium Edition ve A Total War Saga: TROY gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games Store, bu hafta ise çok şık bir hareket yaptı ve ikisi premium olmak üzere üç oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

WATCH DOGS 2 VE FOOTBALL MANAGER 2020 ARTIK ÜCRETSİZ

Watch Dogs 2, Epic Games Store'un ücretsiz olarak verdiği ilk oyun oldu. Ubisoft tarafından yayınlanan Watch Dogs 2, ilk Watch Dogs oyununun devamı niteliğinde. Oyunda, San Francisco'da yaşayan bilgisayar korsanı Marcus Holloway olarak tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabi bu eylemi gerçekleştirmek için de türlü maceralar yaşıyorsunuz. Şimdi Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlardan ikincisine geçelim.

Football Manager 2020, Epic'in verdiği ikinci oyun. Önümüzdeki günlerde FM 2021'e yerini kaptıracak olan Football Manager 2020, futbol maçlarında 'ben oysam şunu oynatırdım' dediğiniz anları gerçeğe dönüştürmenizi sağlıyor. Zira, FM 2020'de takımın teknik menajeri siz oluyorsunuz ve tüm takım sizden soruluyor. FM 2020, özellikle futbol meraklılarının oldukça seveceği bir oyun olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak, Epic Games Stick It To The Man'in yeni bölümünü de birkaç haftadır olduğu gibi ücretsiz dağıtıyor. Fakat oyunları elde edebilmek için elinizi biraz hızlı tutmanız gerekiyor.