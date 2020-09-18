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Epic Games Store durmuyor: Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 ücretsiz oldu!

OYUN HABERLERİ  | 18.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Epic Games Store'dan Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 (FM 2020) müjdesi geldi. Epic Games Store, Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020'yi ücretsiz yaptı. Peki ücretsiz olan Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 gibi Epic Games Store ücretsiz oyunları nasıl indirilir?

Epic Games Store durmuyor: Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu durumu artık bir gelenek haline getiren Epic Games Store, her hafta en az iki oyunu ücretsiz yapıyor. Daha önce GTA V: Premium Edition ve A Total War Saga: TROY gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games Store, bu hafta ise çok şık bir hareket yaptı ve ikisi premium olmak üzere üç oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

WATCH DOGS 2 VE FOOTBALL MANAGER 2020 ARTIK ÜCRETSİZ

Watch Dogs 2, Epic Games Store'un ücretsiz olarak verdiği ilk oyun oldu. Ubisoft tarafından yayınlanan Watch Dogs 2, ilk Watch Dogs oyununun devamı niteliğinde. Oyunda, San Francisco'da yaşayan bilgisayar korsanı Marcus Holloway olarak tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabi bu eylemi gerçekleştirmek için de türlü maceralar yaşıyorsunuz. Şimdi Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlardan ikincisine geçelim.

FM 2020 ücretsiz

Football Manager 2020, Epic'in verdiği ikinci oyun. Önümüzdeki günlerde FM 2021'e yerini kaptıracak olan Football Manager 2020, futbol maçlarında 'ben oysam şunu oynatırdım' dediğiniz anları gerçeğe dönüştürmenizi sağlıyor. Zira, FM 2020'de takımın teknik menajeri siz oluyorsunuz ve tüm takım sizden soruluyor. FM 2020, özellikle futbol meraklılarının oldukça seveceği bir oyun olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak, Epic Games Stick It To The Man'in yeni bölümünü de birkaç haftadır olduğu gibi ücretsiz dağıtıyor. Fakat oyunları elde edebilmek için elinizi biraz hızlı tutmanız gerekiyor.

WATCH DOGS 2 VE FM 2020 İÇİN SÜRE SINIRI VAR

Ücretsiz oyunlar 24 Eylül saat 18:00'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar oyunları Epic Games Store kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek oynayabileceksiniz. Epic Games Store ücretsiz oyunlarını indirmek ise gayet basit.

EPİC GAMES STORE'DAN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?

  • Epic Games Store ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
  • EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Aşağıdaki linke tıklayın veya Epic Games Store ana sayfasından ücretsiz oyunlar seçeneğine basın.
  • EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Ücretsiz olan oyunlardan birini seçin.
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
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